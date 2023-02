Associazione “Amici di Romano”: l’intervento del consigliere Mario Rizzi

martedì, 28 febbraio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – L’Associazione “Amici di Romano Rizzi”, nata con lo scopo di sostenere l’emittente Tele Pontedilegno, ha visto l’avvicendamento ai vertici con il passaggio di testimone dal presidente Andrea Bulferetti a Corrado Tomasi e il rinnovo del direttivo. Il neo presidente Corrado Tomasi ha preso venti giorni di tempo per presentare il piano su “TelePontedilegno”. Durante l’assemblea, che si è tenuta venerdì scorso a Ponte di Legno, è intervenuto il consigliere Mario Rizzi (nella foto) che ha illustrato la sua posizione.

“Il 1 agosto 2015 i consigli comunali di Temù e Ponte di Legno avevano condiviso e sottoscritto unitariamente un documento finalizzato allo sviluppo e autonomia sociopolitica di TelePontedilegno, quale emittente patrimonio delle comunità dell’Alta Valle Camonica.

L’auspicio era per una emittente televisiva che doveva attenersi ad alcuni principi a cui costantemente nella quotidianità dovrebbe osservare: una informazione completa, pluralistica, obiettiva ed imparziale, apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dalle leggi Mammi e Gasparri che regolano il sistema radiotelevisivo.

Mi pare che la proposta del febbraio 2022 di affidare ad un ente terzo la gestione di Telepontedilegno non garantisca quanto in premessa auspicato nonché prevista dalle leggi in materia, per questo ho rassegnato le dimissioni di consigliere.

Ravvedo nella proposta di affidare al consorzio Pontedilegno-Tonale la gestione di tele Pontedilegno alcune incongruenze: premesso che Pontedilegno-Tonale ha finalità di promozione commerciale ed è di stretta emanazione delle amministrazioni locali, quindi un organo diretto e gestito dalla politica locale;

infatti, a mio parere, i compiti, le funzioni e le responsabilità nella gestione della nostra emittente appaiono non chiari, con il rischio di sovrapposizioni di competenze tra l’associazione “Amici di Romano Rizzi” e il consorzio PontediLegno-Tonale.

Una emittente credo non possa essere considerata ad ex aequo a qualsiasi attività economica non foss’altro per la delicatezza della materia regolata da leggi che attengono alla libertà di espressione;

La gestione di TelePontedilegno potrebbe prefigurare una limitata autonomia dovuta al controllo politico con pregiudizio alla liberta e imparzialità di TelePontedilegno, e/o quantomeno alterare la continuità da televisione comunitaria a televisione commerciale;

Ultimo, non in ordine di importanza stravolge lo spirito del fondatore Romano Rizzi. Tutto ciò premesso, credo che sarebbe stato possibile continuare ad affidare la gestione di tele Pontedilegno alla Associazione amici di Romano Rizzi (emanazione libera della gente alta valle Camonica) ovviamente, Pontedilegno-Tonale, così come altri sponsor avrebbero lo spazio corrispondente al contributo pagato.

Quale futuro ci riserva Teleponte?? per quanto mi riguarda deve restare una emittente di tutti e per tutti e con le prerogative di libertà e autonomia indicate tra l’altro dal fondatore Romano Rizzi”, intervento di Mario Rizzi.