Associazione Amici del lago Moro: svelati i progetti del 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Nuovi progetti e prospettive per l’Associazione che ricorda i 50 anni di Fondazione

Si è tenuta presso l’albergo Aprica di Darfo Boario Terme (Brescia), l’annuale assemblea dell’associazione ‘Amici del Lago Moro’, al termine di un anno finalmente ‘normale’ dopo gli anni della pandemia.

Il presidente Roberto Gheza ha riassunto le attività svolte nel 2022, che hanno destato notevole interesse e partecipazione: l’Estemporanea artistica e relativo workshop fotografico ‘La natura al Lago Moro’ a maggio, le giornate ecologiche di giugno e settembre, la gestione del Centro di Documentazione di Capo di lago, la castagnata di ottobre insieme alla società Lago Moro Active, Slow and good in collaborazione con il comune e la Pro Loco di Darfo Boario Terme. All’assemblea erano presenti una quarantina di soci e simpatizzanti, tra i quali hanno portato il loro contributo il sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi e l’assessore di Angolo Terme Diego Ferrari, che hanno presentato i progetti per Capodilago e il lago Moro dei prossimi anni, la responsabile del FAI di Vallecamonica Alessandra Giorgi e il rappresentante dei Ploggers Bresciani e Bergamaschi Massimo Corrado, con i quali continua la collaborazione che vedrà pulire i dintorni del lago anche nel corso di quest’anno.

‘Il 2023 sarà un anno importante per gli Amici del Lago Moro – ha detto Roberto Gheza nel corso del suo intervento – poiché ricorre il 50esimo di fondazione dell’associazione, grazie alla preveggenza e alla felice intuizione del commendator Gianferrari in anni in cui l’ambientalismo non era sicuramente così sentito come oggi, e per questo si sta organizzando, per settembre-ottobre, in collaborazione con il FAI un’importante manifestazione di tipo artistico-culturale-ambientale. Sono anche confermate le tradizionali manifestazioni ed iniziative che ormai fanno parte della nostra programmazione annuale per il lago Moro’.