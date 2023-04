Assicurati la sicurezza, Darfo Boario: speciale lezione per 400 studenti

mercoledì, 19 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Tre giorni di “lezioni” a cielo aperto sulla sicurezza stradale. E’ iniziata da Darfo Boario Terme (Brescia) l’iniziativa “Assicurati la sicurezza 2023“, itinerante sul territorio della Valle Camonica che in tre giorni coinvolgerà 400 studenti. L’obiettivo è educare alla sicurezza e “muoversi in auto, moto, bicicletta, a piedi, rispettando se stessi e gli altri”.

L’iniziativa è alla seconda edizione, organizzata da Lp Assicurazioni, con Polizia Stradale del distaccamento di Darfo Boario Terme, vigili del fuoco permanenti e volontari di Darfo Boario Terme, Camunia Soccorso, associazioni “La Linea della Vita e L’Orto di Pietro. Stamattina – all’apertura dell’evento – era presente il sindaco di Darfo, Dario Colossi e in via Roccole a Darfo Boario Terme sono stati posizionati il Pullman Azzurro, la Lamborghini della Polizia di Stato, gli automezzi dei vigili del fuoco, di Camunia Soccorso e due camper – uno per La Linea della Vita/L’Orto di Pietro e l’altro per LP Assicurazioni – dove gli studenti hanno visto gli scenari che accadono in incidenti stradali, per distrazione o non rispettando le nome del codice del strada, che possono provocare la morte.

“Quest’anno – spiega Stefano Lanza di LP Assicurazioni – dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno abbiamo pensato a una manifestazione itinerante, partendo da Darfo Boario Terme e coinvolgendo gli studenti dei Comuni della Valle Camonica con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’abbiamo chiamata la “carovana” della sicurezza”.

Presenti al debutto della seconda edizione dell’iniziativa “Assicurati la sicurezza”, oltre a Stefano Lanza, l’ispettore Cristian Scalvinoni, comandante distaccamento Polizia Stradale Darfo Boario Terme; Antonio Genito, vigili del fuoco di Brescia; Domenico Lo Verde, comandante dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, Raffaello Colombo di Camunia Soccorso; Rosanna Pennacchio ed Erika Pietti dell’Associazione “La Linea della Vita” e Valerio Crotti dell’Associazione L’Orto di Pietro.

“Questi momenti – ha spiegato l’ispettore Cristian Scalvinoni – sono molto importanti e gli studenti, oltre ad essere colpiti dalle immagini su incidenti stradali hanno posto domande sulla sicurezza e soprattutto sul comportamento e norme da rispettare con la moto o alla guida dell’auto”.

“Lo scenario che abbiamo presentato – ha sottolineato Raffaello Colombo – è ciò che facciamo durante un soccorso su incidenti stradali, come interveniamo e come operiamo. Quest’iniziativa è molto importante per la sicurezza stradale”.

I vigili del fuoco, con Antonio Genito e Domenico Lo Verde, hanno presentato la loro attività. Gli studenti hanno assistito a una simulazione di uno scenario di incidente stradale che vede coinvolti un’auto, una moto e una bicicletta. Su questo scenario operano i vari soggetti, Camunia Soccorso, vigili del fuoco e Polziia Stradale, e gli studenti apprendono così le varie fasi e modalità dell’intervento. Al termine delle varie fasi del soccorso su incidente, Rosanna Pennacchio ed Erika Pietti de “La Linea della vita” e Valerio Crotti de “L’Orto di Pietro” hanno illustrato le loro esperienze di genitori e l’attività delle due associazioni. “Con i loro racconti – precisa Stefano Lanza – ci rendiamo conto di quanto non solo è importante la nostra vita, ma quanto noi siamo importanti per le nostre famiglie”.

Questa mattina a Darfo Boario Terme sono stati coinvolti gli alunni scuola secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Ungaretti Darfo 1, nel pomeriggio tappa a Pisogne, dove c’è stato un confronto con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ten. Giovanni Corna Pellegrini. Domani, 20 Aprile, tappa nella Valle dei Magli al mattino, a Bienno, incontro con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno e di Berzo Inferiore, nel pomeriggio sull’Altopiano del Sole, dove a Borno saranno accolti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Bonafini che comprende gli studenti di Borno, Ossimo, Lozio, Malegno e Cividate Camuno. Infine venerdì 21 aprile – al mattino a Cedegolo ci sarà l’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bernardino Zendrini residenti nei comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell’Adamello. La conclusione nel pomeriggio di venerdì a Darfo Boario Terme dove si terrà l’incontro con i ragazzi di Gianico dell’Istituto Comprensivo Statale Ungaretti Darfo 1 e la chiusura dell’evento. In via Roccole 71 a Darfo Boario, anche domani e dopodomani, dalle 14 alle 18, sarà possibile prenotare un corso introduttivo alla “Guida sicura” gratuito con formazione in aula e prova pratica in uno ampio spazio dedicato, e dalle 13 alle 18 su appuntamento sarà possibile effettuare un Test Drive Tesla.

di A. Pa.