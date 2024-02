Assenza di segnale nelle gallerie del Sebino e Valle Camonica: Invernici sollecita gli enti gestori

giovedì, 8 febbraio 2024

Pisogne (Brescia) – “Creare una infrastruttura di comunicazione nelle gallerie è innanzitutto una questione di sicurezza – ha così esordito il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Invernici (nella foto),intervenuto nuovamente su tale tema in Consiglio regionale – “Come già evidenziato, con un ordine del giorno a mia firma, durante la seduta del bilancio previsionale a dicembre, occorre sollecitare gli Enti gestori a ripristinare le infrastrutture di comunicazione radio nelle gallerie presenti sulla viabilità lombarda”.

“La Regione Lombardia – ha concluso Invernici – attraverso l’iniziativa politica dell’Assessore regionale alle Infrastrutture è al lavoro per garantire tale copertura. Con la mozione del consigliere Lobati, che si aggiunge all’iniziativa intrapresa a suo tempo dal gruppo di Fratelli d’Italia, si creano i presupposti per una azione ancora più incisiva presso gli operatori telefonici, affinché tengano nel dovuto conto la copertura in tali siti e nelle aree interne di montagna lontane dai centri grandi nevralgici lombardi”.

L’utilità ed efficacia di tale azione è, quindi, duplice: da un lato agevolare il soccorso e, più in generale, le comunicazioni di emergenza, sia per avere aggiornamenti sulla situazione, sia per reperire le coordinate utili all’intervento dei mezzi di soccorso; dall’altro favorire la manutenzione ambientale tesa alla prevenzione. Infatti, i canali radio predisposti possono essere usati, ad esempio, per la trasmissione dei segnali dei sensori di monitoraggio.