Assemblea sezionale degli alpini a Borgo Valsugana

domenica, 22 gennaio 2023

Borgo Valsugana (Trento) – Le penne nere trentine si sono ritrovate oggi per il 12esimo raduno sezionale degli alpini trentini e l’anniversario del centenario del gruppo alpini di Borgo Valsugana (Trento). L’appuntamento si è svolto presso l’auditorium “Amedeo Galante” di Borgo Valsugana.

All’assemblea degli Alpini di Borgo Valsugana, chiamati al rinnovo delle cariche sociali, all’approvazione del bilancio e alla presentazione di alcuni appuntamenti previsti nel corso del 2023, centenario della fondazione del Gruppo, hanno portato il saluto Maurizio Fugatti, presidente della Provincia e l’assessore Stefania Segnana.

“Partecipando alle vostre assemblee si percepisce entusiasmo per quello che fate e voglia di ripartire appieno dopo un periodo condizionato dagli eventi che conosciamo – le parole del presidente -. Ogni volta che ci confrontiamo a livelli nazionali su temi di vostro interesse emerge sempre quanto sia importante preservare la vostra presenza nelle comunità, patrimonio inestimabile e invidiato della nostra terra. Voglio quindi ringraziarvi per la disponibilità e l’impegno che profondete ogni giorno, per essere presenti nelle comunità e per il contributo fondamentale che apportate alla macchina della Protezione Civile Trentina con spirito di servizio e sacrificio”.

“Vi porto il mio ringraziamento personale e quello dell’amministrazione per il vostro lavoro e per quello che rappresentate per il territorio in cui operate – le parole dell’assessore Segnana -. Siamo consapevoli dell’importanza che avete non solo quando intervenite nelle situazioni di emergenza ma anche per le attività che contribuite a realizzare alimentando e tenendo vivo il tessuto sociale insieme alle altre realtà del territorio. L’auspicio – ha concluso l’assessore – è che possiate tramandare il vostro impegno e la vostra passione anche alle generazioni future e che sempre più giovani possano avvicinarsi a voi, affinché non si disperda il grande patrimonio che rappresentate per le nostre comunità”.