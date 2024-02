Assemblea, bilancio e neoeletti della Fassa Coop: in crescita fatturato e utili

domenica, 25 febbraio 2024

San Giovanni di Fassa – Quella ospitata all’Auditorium del Polo Scolastico di San Giovanni di Fassa è stata un’assemblea con i fiocchi per i 2012 soci e socie della Famiglia Cooperativa Val di Fassa guidata dal presidente Norbert Bernard (in scadenza di mandato) e dal direttore Luca Giongo a capo di uno staff di 150 collaboratrici e collaboratori (79 donne, 71 uomini).

Fiocchi di stagione, con la neve scesa copiosa in tutta la valle a confortare una stagione turistica già molto positiva, e un bilancio da incorniciare, il migliore di sempre.

Il bilancio economico

I principali dati economici sono stati presentati dal responsabile amministrativo, il vicedirettore David Pisoni.

L’utile di esercizio di Fassa Coop è stato di quasi 620 mila euro, il 24,3% in più dell’esercizio precedente. Il fatturato ha superato i 36 milioni 400 mila euro con un incremento di quasi 12 punti percentuali nel confronto con lo stesso dato di dodici mesi prima. È il miglior risultato di sempre fatto segnare dalla cooperativa di consumo.

Le vendite totali sono state incrementate di 4 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, spinte soprattutto dall’ingrosso (+2,1 milioni di euro) e dal supermercato di fondovalle, che ha fatturato 1,1 milioni in più. Il magazzino alimentari ingrosso rappresenta quasi la metà del fatturato totale (47%), il supermercato di San Giovanni il 24%, Eurospin 9% e le filiali il 12%.

Il costo del personale rappresenta il 69% delle spese, per un valore di 6,2 milioni di euro (1,8 in più di 5 anni fa).

Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai 436 soci fisicamente presenti (più 30 deleghe).

Le iniziative per il territorio

Realtà del territorio per il territorio, Famiglia Cooperativa Val di Fassa durante l’esercizio archiviato ha erogato contributi per 116 mila euro (55% ad associazioni, 45% a Onlus Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

Le iniziative e gli sconti per i soci sviluppate in diverse forme hanno raggiunto i 680 mila euro su 5 milioni 670 mila euro di vendite per un risparmio del 12%.

Il sostegno alle realtà imprenditoriali del territorio ha sfiorato i 700 mila euro. Gli acquisti di merce da fornitori locali sono stati pari a 950 mila euro e gli acquisti di servizi di aziende locali hanno raggiunto il mezzo milione di euro.

“FassaCoop – ha evidenziato il direttore Luca Giongo – è una realtà economica rappresentativa di quanto conti il saper fare squadra, fare rete, sfruttando i maggiori punti di forza e operando sempre all’insegna della cooperazione, condizione necessaria per creare sviluppo, ricchezza, benessere sul territorio a favore in questo caso della base sociale”.

Il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni, intervenuto all’assemblea, si è complimentato con la cooperativa per l’eccellente risultato, ma ha sottolineato soprattutto l’aspetto sociale e il forte legame con la comunità che caratterizzano la gestione, valori irrinunciabili per qualsiasi impresa cooperativa. “Tenere in equilibrio efficienza di gestione e attenzione al territorio è un impegno che si realizza con un forte lavoro di squadra, condivisione con la base sociale e il supporto di un grande sistema cooperativo costituito dalla Federazione, cooperative e consorzi”.

Il presidente della cooperativa Dao, consorzio di riferimento di Fassa Coop, Ezio Gobbi, ha evidenziato il ruolo di Dao per l’innovazione, per “cercare di capire quello che c’è intorno a noi e riversarlo ai soci.

Vogliamo essere un punto di riferimento e una antenna aperta per voi su quello che succede nel mondo”.

Gobbi ha anche confermato l’apertura ad aprile del primo negozio senza casse di Dao a Trento

Elette ed eletti

Dopo la relazione del collegio sindacale affidata al presidente Mario De Zordo e l’approvazione del bilancio, l’assemblea ha eletto i componenti in scadenza del consiglio di amministrazione.

Hanno raccolto la fiducia della base sociale e sono risultati eletti): Norbert Bernard (circoscrizione Pera di Fassa), Alessandro Cincelli (circoscrizione Pozza di Fassa), Simone Callegari (circoscrizione Vigo di Fassa), Frida Vian (circoscrizione Vigo di Fassa).

Per l’intera compagine sociale: Denise Pederiva, Riccardo Donei, Rosa Michela Rizzi. La Famiglia Cooperativa Val di Fassa ha indirizzato un grazie particolare a Quirino Zulian per diciannove anni sindaco effettivo. Ne ha raccolto il testimone Giovanni Bernard.

Gian Mario Zanna è stato eletto sindaco supplente. Il presidente sarà eletto in occasione della prima riunione del consiglio di amministrazione.

“Premio Fassa”

Giunto alla trentesima edizione, il riconoscimento è stato assegnato a don Erminio Vanzetta (“per il suo impegno e il suo esempio di una vita dedicata gli altri”), a sua sorella Margherita Vanzetta e alla Pastorale Giovanile di Fassa.