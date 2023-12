Assegnati alla questura di Bolzano 23 vice ispettori

giovedì, 14 dicembre 2023

Bolzano . Assegnati alla questura di Bolzano 23 neo vice ispettori. Il questore di Bolzano, Andrea Valentino, ha accolto 23 nuovi vice ispettori della Polizia di Stato, tra i vincitori del concorso interno per la copertura di 1141 posti per vice ispettore del ruolo ispettori della Polizia di Stato.

Undici di questi erano già in servizio in Alto Adige, mentre gli altri dodici provengono da altre questure.

Tutti i neo Vice Ispettori, che vantano esperienze pluriennali in diversi settori e specializzazioni della Polizia di Stato, sono stati subito assegnati alle varie articolazioni della questura di Bolzano, ai Commissariati di Polizia di Stato distaccati ed alla Sezione di Polizia Stradale.