Assegnate dagli Enti Bilaterali del Commercio e Turismo di Sondrio 23 borse di studio

lunedì, 27 dicembre 2021

Sondrio – Sono state assegnate 23 borse di studio per un totale di 19.700 euro da parte di Enti Bilaterali Territoriali del Commercio e del Turismo della provincia di Sondrio. Nel 2021 numerosi sussidi e contributi, inclusi quelli Covid-19, sono andati a beneficio di lavoratori e aziende di Valtellina e Valchiavenna, per oltre 232mila euro

BORSE DI STUDIO – Sono in tutto 23 le borse di studio assegnate nel 2021 dagli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Sondrio a studentesse e studenti di Valtellina e Valchiavenna, che provvederanno al loro ritiro recandosi nei prossimi giorni nella sede degli Enti.

Il presidente di Ebt Com Giorgio Spinetti (nella foto in alto) sottolinea come “il settore del terziario, in una provincia interamente montana quale quella di Sondrio, si conferma bacino di talenti e gli Enti si prefiggono di giocare un ruolo concreto di supporto alle famiglie nella realizzazione delle aspirazioni professionali dei figli”. Fabio Valli (foto in basso), presidente di Ebt Tur evidenzia che “ nonostante il settore del turismo sia stato anche quest’anno vittima dei riflessi pandemici, si continua a mantenere l’impegno economico a favore delle ditte e dei loro dipendenti”.

Le borse di studio sono state così ripartite: 19 borse di studio stanziate dall’Ente Bilaterale del Commercio, di cui 10 per laureati e 9 per iscritti al secondo anno universitario (frequenza universitaria); 4 borse di studio stanziate dall’Ente Bilaterale del Turismo, di cui 2 per laureati e 2 per iscritti al secondo anno universitario (frequenza universitaria).

L’iniziativa rientra nell’ampio ventaglio di azioni in cui si concretizza l’operato di Ebt Com ed Ebt Tur, che anche quest’anno, nel permanere delle pesanti conseguenze sull’economia prodotte dalla crisi sanitaria, hanno di nuovo destinato 100mila euro per le aziende e altri 100mila euro per i dipendenti, come contributo straordinario Covid-19. Nello specifico, per le ditte il fondo è stato nuovamente indirizzato all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e alle procedure obbligatorie di valutazione rischio Covid-19; per quanto riguarda i dipendenti, è stato invece riservato ai lavoratori posti in Cassa Integrazione, per almeno due settimane, nel periodo dal 1° settembre 2020 a fine dicembre 2021.

Va altresì sottolineato che nel corso del 2021 gli Enti Bilaterali hanno erogato numerosi sussidi e contributi a lavoratori e aziende della nostra provincia (sussidi asilo nido e scuola materna, materiale didattico scuole elementari, libri di testo per scuole medie e superiori, contributo trasporto scolastico, contributi per corsi disabili, contributi per frequenza corsi sicurezza aziendale e per implementazione sistemi di sicurezza, contributi per formazione professionale), fornitura dei servizi RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali), per un ammontare complessivo di oltre 148mila euro, ai quali si aggiungono 84mila euro erogati per il Contributo Straordinario Covid-19.

ORGANISMI PARITETICI – Ebt Com ed Ebt Tur sono organismi paritetici nati su impulso dell’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi, di Filcams-Cgil, di Fisascat-Cisl e di Uiltucs-Uil. Il loro obiettivo è costituire un punto di riferimento per le aziende e i lavoratori che operano sul nostro territorio, nei rispettivi settori di competenza, per favorire il confronto tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, la promozione e la valorizzazione dell’apprendistato professionalizzante, il sostegno di aziende e lavoratori attraverso sussidi, contributi ecc. e aiuto alle aziende con la possibilità di nomina dell’RLST, per sedi operative fino a 15 dipendenti, che non hanno nominato al proprio interno l’RLS.

I BENEFICIARI delle borse di studio:

EBT COM – 10 borse di studio per LAUREA (valore di 1000 euro ciascuna)

CHIARA SALIGARI (Morbegno) LAUREA IN FISIOTERAPIA

FEDERICO CECILIANI (Delebio) LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

UMBERTO SIMONE PETRACCA (Sondrio) LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

CRISTINA SCALI – Tit. (Sondrio) LAUREA IN SCIENZE PSICOLOGICHE DELLO SVILUPPO,

DELLA PERSONALITÀ E DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI

STEFANO PARADISO (Montagna in Valt.na) LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE D’IMPRESA

DAVIDE LUCHINA (Morbegno) LAUREA IN FISICA

FRANCESCA CAZZANIGA – Tit. (Delebio) LAUREA IN BIOTECHNOLOGY FOR THE BIOECONOMY

SOFIA LIBERA (Sondrio) LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI

ALESSANDRA D’ALPAOS – Tit. (Sondrio) LAUREA IN OSTETRICIA

GIADA MERGA (Sondrio) LAUREA IN GIURISPRUDENZA

9 borse di studio FREQUENZA 1°/2° anno università (700 euro ciascuna)

GIORGIA TEMPRA – Tit. (Montagna in Valt.) iscrizione al 2° anno CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

VERONICA LUZZI (Talamona) iscrizione al 2° anno MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

LORENZO COMINETTI (Novate Mezzola) iscrizione al 2° anno SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

TOMMASO LUCHINA (Morbegno) iscrizione al 2° anno ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

EDOARDO MEZZERA (Gravedona ed Uniti) iscrizione al 2° anno CORSO ART DIRECTOR

RICCARDO MARTINALLI (Cosio Valtellino) iscrizione al 2° anno MEDICINA E CHIRURGIA

SILVIA CAPELLI – Tit. (Tirano) iscrizione al 2° anno MEDICINA E CHIRURGIA

EMANUELE BONGIO – (Morbegno) Iscrizione al 2° anno INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

KATHIA PEDROTTI – (Chiesa in Valm.co) iscrizione al 2° anno SCIENZE UMANISTICHE

EBT TUR

2 borse di studio per LAUREA (valore di 1000 euro ciascuna)

NADER RAHAL (Livigno) LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA

CATERINA COSSI (Valfurva) LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E DELLO SPORT

2 borse di studio FREQUENZA 1°/2° anno università (700 euro ciascuna)

GIORGIA SITÀ (Poggiridenti) iscrizione al 2° anno – SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

ALESSIA ZAPPA DOMINGOS – Tit. (Sondalo) iscrizione al 2° anno – MEDICINA E CHIRURGIA.