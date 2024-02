Artogne: il Comune recupera i mancati versamenti di Tari, ciclo idrico e Imu

mercoledì, 7 febbraio 2024

Artogne (Brescia) – Il Comune punta sul recupero dei mancati versamenti di Tari, ciclo idrico integrato e Imu. Dall’ufficio tributi del municipio di Artogne sono state inviate a 180 famiglie notifiche per omesso o parziale versamento della Tari nel 2018. La somma mancante è emersa da alcuni controlli effettuati da una società incaricata di svolgere attività di supporto all’ufficio Tributi. Il Comune dovrebbe recuperare 32.589 euro, di cui 28.442 euro ad Artogne e 4.147 euro a Montecampione.

Servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2021 sono stati notificati 179 accertamenti nel 2018 e 367 nel 2021 con 43.511 euro solo per Montecampione. Infine l’Imu, dove dagli accertamenti tra il 2017 e il 2022 è emersa evasione per circa 100mila euro.