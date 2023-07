Arrampicata, riaperta la Falesia Comano

mercoledì, 12 luglio 2023

Comano Terme – Tra le numerose pareti rocciose presenti nell’ambito turistico di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., oggi gli appassionati di arrampicata possono nuovamente mettersi alla prova su un’altra falesia, tornata ora accessibile dopo due mesi di manutenzione straordinaria. Si tratta della Falesia Comano, parete rocciosa con ben 30 vie di difficoltà compresa tra il 4b e l’8a, posizionata lungo la strada panoramica che sale al Monte Casale, proprio sopra l’abitato di Comano e su terreno dell’A.S.U.C. di Comano, riaperta ufficialmente lo scorso venerdì.

I lavori hanno visto il coinvolgimento della climbing unit dei Garda Rangers, i quali si sono occupati del disgaggio e della richiodatura delle vie secondo gli standard dell’Outdoor Park Garda Trentino, e della squadra del SOVA del territorio di Comano che ha realizzato la staccionata che delimita l’area della falesia. Foto @Vitesse.

“È con grande piacere che saluto la fine dei lavori di sistemazione della falesia di Comano, riferimento da anni per chi pratica climbing e che per passione era stata attrezzata da volontari molti anni fa. Sono orgoglioso di questo progetto, che ha visto coinvolti oltre al Comune di Comano Terme, anche APT Garda Dolomiti S.p.A. e A.S.U.C. di Comano, funzionale all’ampliamento dell’offerta outdoor del nostro territorio, garantendo ai nostri ospiti una palestra d’arrampicata moderna e più sicura” – ha commentato l’Assessore al Bilancio del Comune di Comano Terme Mauro Buratti.

I lavori di manutenzione sono stati effettuati in due fasi principali: durante la prima sono state installate le linee vita di accesso alle varie aree di cantiere, è stata predisposta l’area di scarico per l’elicottero e sono stati effettuati i lavori di controllo e disgaggio del ciglio della falesia.

La seconda fase ha invece riguardato la sostituzione del materiale presente sulle vie di arrampicata della falesia e sono stati riattrezzati i trenta itinerari che si sviluppano su un muro strapiombante alto circa 20 metri, mantenendone invariato numero e andamento.

“Non posso che essere soddisfatto dei lavori di manutenzione compiuti dalla climbing unit dei Garda Rangers e dalla squadra del SOVA dell’area di Comano. Questo risultato dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra territorio, comuni e APT nella realizzazione di progetti strategici per lo sviluppo in chiave outdoor della nostra destinazione” – ha concluso Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. – “Grazie a queste sinergie, la falesia di Comano continuerà a offrire un ambiente sempre più funzionale e di alta qualità per gli appassionati di arrampicata”.

Per maggiori informazioni: www.gardatrentino.it/it/info/falesia-comano_57694