Aria di primavera al Valtellina Ebike Festival 2023

giovedì, 13 aprile 2023

Morbegno – C’è aria di primavera al Valtellina Ebike Festival in programma sabato 27 e domenica 28 maggio a Morbegno. La nuova edizione sarà ricca di novità, come raccontato in occasione della presentazione nel suggestivo ex-convento cinquecentesco di Sant’Antonio, con il rinfresco a cura del ristorante “La Brace”. Foto @Eze Urrets.

Il weekend in mountain-bike elettrica prevede attività adatte a tutti i livello: appassionati e pro bikers, ma anche per chi ha appena iniziato a pedalare la bicicletta elettrica. Il format, ormai di successo, ha sempre al centro il binomio territorio-bicicletta, con importanti novità: lo spostamento del festival in primavera, la tappa a Morbegno di e-Enduro, il più importante circuito italiano per e-MTB enduro, e la presenza di Hans Rey, pioniere e leggenda della mountain-bike, come special guest del tour per i più esperti, la Trail Experience.

“In bassa Valtellina abbiamo una ricchissima varietà di itinerari perfetti per la mountain-bike, fruibili in gran parte dell’anno. Questi ingredienti uniti alla grande tradizione gastronomica costituiscono i pilastri portanti su cui si fonda il Valtellina Ebike Festival”, ha detto Paolo Belli, presidente del Comitato Promotore Valtellina Ebike Festival, che unisce Mondo Ebike, Days Off e 360 Valtellina Bike. Il festival – ha annunciato Gigi Negri di Valtellina Turismo – darà il via alla stagione del cicloturismo in Valtellina, primo evento di un ricco calendario tutto in salita.

LE ATTIVITÀ DEL VEF 2023

Sabato 27 è il giorno della Festival Ride, il super-tour di 40 chilometri sulla Costiera dei Cech, con tappe ristoro per pause gustose e genuine a base di prodotti tipici. Il nuovo tracciato è un saliscendi a mezza costa sulle Retiche, con partenza e arrivo a Morbegno, attraverso borghi storici e terrazzamenti, con vista sulla Bassa Valtellina.

Domenica 28 è la giornata dei tour guidati in e-mtb su tutto il territorio, dalle Retiche alle Orobie, per il fondovalle. Gusto di Valtellina è il percorso enogastronomico, con nuove tappe per gustare la Valtellina più buona in location da fotografare; la scelta giusta per una domenica in compagnia, pedalando su un itinerario di livello facile. Trail Experience è invece un percorso enduro sui sentieri più divertenti delle Orobie. Il tour ha come ospite speciale Hans Rey, biker iscritto nella Mountain Bike Hall of Fame, tra i grandi estimatori del territorio Valtellinese. Il tour Val Masino e Foresta, già sold out in pochi giorni, è un’escursione naturalistica in una valle Alpina unica in Italia.

Le gare di e-Enduro – con al via più di 150 atleti – sono sabato 27 e domenica 28 maggio, con partenza dal villaggio di piazza Sant’Antonio, passerella in via Vanoni e prove speciali su percorsi che saranno svelati solo pochi minuti prima dello start. «Metteremo in campo le nostre armi migliori affinché questi atleti possano essere i migliori ambassador del nostro territorio», ha sottolineato Belli.

Il valore aggiunto al Valtellina Ebike Festival è il contributo dei volontari di 360 Valtellina Bike; a loro il compito di preparare al meglio i sentieri dei tour e delle gare e-Enduro. «Quest’anno il nostro impegno aumenta – ha detto Nicola Fistolera, presidente di 360 Valtellina Bike – per cercare di attirare i bikers più esperti che sono sempre in cerca di nuovi sentieri e nuove destinazioni».

Il cuore del Valtellina Ebike Festival è – anche quest’anno – il suo eBike Village in piazza Sant’Antonio a Morbegno, con area expo, paddock e-Enduro, ebike e handbike test, show di bmx, test drive di auto ibride ed elettriche, street food.

CICLOTURISMO: I PROGETTI IN CORSO



La presentazione del Valtellina Ebike Festival è sempre occasione per parlare di cicloturismo in Valtellina. In primo piano i progetti che interessano più da vicino Morbegno e Bassa Valle, come Orobikeando, la ciclovia Orobica che collegherà Orio al Serio con Tirano e quindi la Svizzera, che ha raccontato Gianluca Macchi, direttore GAL Valle dei Sapori. In corso di realizzazione anche il percorso Alta Via del Bitto, oltre 90 chilometri di tracciato escursionistico e ciclopedonale disegnato tra i pascoli e gli alpeggi del Bitto, che coinvolge i Comuni di Albaredo per San Marco, Cosio Valtellino, Talamona, Gerola Alta, Rasura, Pedesina, Bema.



«Eventi come il Valtellina Ebike Festival sono la speranza di un turismo diverso e nuovo», ha concluso Silvana Snider, consigliera di Regione Lombardia, presente in sala, come Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio, a conferma del sostegno e la fiducia di Regione e Provincia insieme a tanti altri Enti, Istituzioni e operatori del territorio: BIM Adda, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Parco delle Orobie Valtellinesi, ERSAF, FCI, Valtellina Turismo, Consorzio Turistico Porte di Valtellina, Comune di Morbegno.