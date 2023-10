ARI, diploma Bergamo Brescia capitali della cultura 2023: iniziativa a Bienno

domenica, 15 ottobre 2023

Bienno – Le cinque sezioni dell’Associazione Radioamatori Italiani (ARI) delle province di Bergamo e Brescia e cioè quelle di Bergamo, Brescia, Treviglio, Albino e Valle Camonica partecipano all’evento che vede le due province Capitali Italiane della Cultura per il 2023.

Per questo motivo hanno indetto, dal primo settembre al 31 dicembre, un Diploma internazionale, per promuovere, via radio, alcuni luoghi simbolo ritenuti particolarmente significativi dal punto di vista culturale del proprio territorio.

Ogni sezione porterà “in aria” otto località per un totale di 40 referenze. I soci delle sezioni coinvolte vivranno poi dei momenti conviviali con l’attivazione di altre cinque referenze particolari, dette jolly che rilasceranno ben 20 punti al fine del conseguimento del diploma da parte dei radioamatori che le collegheranno.

Oggi, 15 ottobre, la sezione Ari di Valle Camonica sarà in aria con la stazione Jolly dalla collinetta di Cristo Re a Bienno.

