Arge Alp: nuova Campana della Pace a Mösern

lunedì, 23 ottobre 2023

Mosern – Per la prima volta dopo mesi di silenzio è tornata a suonare la Campana della Pace delle Alpi. Dopo la comparsa di una crepa nella vecchia campana, è stato necessario fonderne una nuova. Nel contempo la sede della campana è stata spostata in linea d’aria di un centinaio di metri verso la periferia Nord-occidentale di Mösern, nel Comune di Telfs nel Tirolo. Nell’arco di poco meno di sei mesi è stata creata una piattaforma panoramica senza barriere con la campana al centro. Questa è stata inaugurata con una cerimonia con il consueto ricevimento e la nomina del vescovo Hermann Glettler e dell’ex governatore tirolese, Herwig van Staa, alla carica di ambasciatori della Campana della Pace. Foto: Land Tirol/Die Fotografen.

Con un peso di dieci tonnellate, la più grande campana dell’arco alpino è stata eretta a Mösern nel 1997 in occasione del 25° anniversario della fondazione della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine – Arge Alp. Da allora suona ogni giorno alle 17, mandando un messaggio di pace a tutto l’Arco alpino. Proprio l’anno scorso i capi di Governo dei dieci territori che compongono l’Arge Alp, di Austria, Italia, Germania e Svizzera, si sono riuniti davanti alla Campana della Pace per celebrare il 50° anniversario dell’Arge Alp. Dopo la cerimonia la è stata affidata alla fonderia Grassmayr di Innsbruck che si è occupata della nuova fusione.

Progetto di pace dell’Arge Alp

Il governatore del Tirolo, Anton Mattle, ha sottolineato durante i festeggiamenti: “La pace è il suono di cui il nostro mondo ha più bisogno in questo momento. Sia in Ucraina che in Medio Oriente, le guerre e i conflitti in tutto il mondo ci mostrano che la pace è minacciata. Possiamo e dobbiamo ritenerci fortunati di poter vivere in una regione alpina pacifica, inserita nel più grande progetto di pace: l’Unione Europea”.

Ambasciatori della Campana della Pace

Dal 1998 vengono regolarmente nominati gli “Ambasciatori della Campana della Pace”: finora sono 53 tra persone e associazioni. Si tratta di persone e istituzioni che svolgono un lavoro significativo nei settori della cultura, dello sport, dell’economia, della medicina, della politica, della comunità o della religione. Nell’ambito della cerimonia il comune di Telfs ha nominato oggi ambasciatori della Campana della Pace il vescovo Hermann Glettler e l’ex governatore tirolese, Herwig van Staa.