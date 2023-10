Arge Alp: la comunità di lavoro insieme nella sfida del cambiamento climatico

venerdì, 20 ottobre 2023

Bad Ragaz (Svizzera) – I rappresentanti dei territori membri della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (Arge Alp) hanno adottato oggi una risoluzione a Bad Ragaz, nel Cantone svizzero di San Gallo, chiedendo standard uniformi e il collegamento dell’area alpina alla rete internazionale dell’idrogeno. Le regioni alpine, infatti, si trovano ad affrontare sfide particolari non solo a causa dei cambiamenti climatici, ma anche dei confini nazionali. Arge Alp intende quindi rafforzare la cooperazione nell’approvvigionamento energetico e contribuire alla protezione del clima, favorendo il trasporto a idrogeno.

Nella regione alpina, il trasporto a idrogeno può contribuire alla protezione del clima. Inoltre, la regione alpina ha un grande potenziale per la produzione di energia rinnovabile e quindi anche per la produzione decentrata di idrogeno verde. Questi prerequisiti rendono necessarie la pianificazione transfrontaliera, il coordinamento, la comunicazione e l’attuazione di strategie per l’idrogeno verde. I rappresentanti dei Governi dei dieci Paesi membri dell’Arge Alp hanno quindi adottato oggi una risoluzione su questo tema sotto la presidenza del Cantone di San Gallo.

La risoluzione chiede

Collegamento alla European Hydrogen Backbone

Garantire il collegamento alla rete di approvvigionamento di idrogeno di livello superiore: l’utilizzo dell’idrogeno richiede una strategia d’importazione. I Paesi membri dell’Arge Alp chiedono quindi di essere collegati alla “European Hydrogen-Backbone” in modo adeguato e tempestivo. Gli attuali piani per gli idrogenodotti non tengono sufficientemente conto delle esigenze dei Paesi membri dell’Arge Alp. Il livello nazionale è chiamato a sostenere il collegamento dei Paesi membri dell’Arge Alp alla rete di approvvigionamento sovraordinata.

Armonizzazione del quadro normativo

Attualmente mancano ancora i regolamenti europei necessari per un mercato interno dell’idrogeno. Non appena la direttiva sarà emanata, si dovrà cercare di ottenerne una rapida implementazione nelle normative nazionali. Nell’attuazione dei regolamenti europei, è necessario prestare particolare attenzione all’armonizzazione dei regolamenti nazionali.

Altri temi: fornitura di gas e regioni energetiche

Le regioni di confine possono svolgere un ruolo di cerniera per la cooperazione nell’approvvigionamento energetico. Importanti infrastrutture come i gasdotti o le reti di trasmissione dell’elettricità si trovano nelle regioni di confine. Durante l’incontro odierno dell’Arge Alp, i presidenti hanno quindi avuto uno scambio di opinioni sulla sicurezza a breve e medio termine dell’approvvigionamento di gas e sull’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture del gas per altre fonti energetiche, nonché sullo sviluppo delle regioni energetiche transfrontaliere. L’Arge Alp intende collaborare più strettamente su questi temi in futuro.

Il Ticino succede al San Gallo alla Presidenza dell’Arge Alp

Oggi a Bad Ragaz il Cantone di San Gallo ha ceduto la presidenza al Canton Ticino. Nel prossimo anno, il Canton Ticino si concentrerà sul tema dell’acqua e della carenza di risorse idriche, con particolare attenzione al loro utilizzo sostenibile.