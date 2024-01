Arge Alp: a Bellinzona focus su grandi carnivori, energia sostenibile e approvvigionamento idrico

venerdì, 12 gennaio 2024

Bellinzona – Allinearsi per improntare le strategie, i progetti e le cooperazioni a medio e lungo termine sotto il segno della continuità, condividere i temi di interesse della presidenza appena avviata e impostare un percorso politico coerente con lo scenario attuale, considerando che a partire da ottobre 2024 la presidenza di Arge Alp sarà assunta dalla Provincia autonoma di Trento: su questi presupposti si è svolta stamattina a Bellinzona, presso la sede governativa cantonale, la prima riunione organizzata sotto la presidenza Arge Alp del Cantone Ticino, a cui hanno preso parte il presidente e consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi, il suo omologo del Cantone di San Gallo Marc Mächler, che rappresenta la presidenza uscente e, per la Provincia autonoma di Trento, l’assessore all’urbanistica, energia e trasporti Mattia Gottardi. Foto @Canton Ticino.

Presenti, tra gli altri, anche la dirigente generale del Dipartimento Affari e Relazioni istituzionali Valeria Placidi e la dirigente del Servizio relazioni esterne PAT Elisabetta Sovilla.

“Ci stiamo occupando di alcuni ambiti molto importanti che ci riguardano, come la presenza di grandi carnivori nei territori alpini, la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia sostenibile proveniente dall’idrogeno verde, l’acqua e le risorse idriche da gestire in una collaborazione transfrontaliera, la valorizzazione dell’economia alpestre. Da parte nostra ho espresso massima collaborazione per raggiungere l’obiettivo di risoluzioni congiunte e dare così risposte efficaci alle nostre popolazioni, coinvolte in questi temi così cruciali”, ha detto l’assessore Gottardi.

Il Cantone Ticino ha anticipato i contenuti di un progetto sull’impatto che sta avendo il cambiamento climatico sulla gestione della risorsa acqua per l’agricoltura di montagna. A tal proposito la messa in rete di conoscenze, esperienze e best practices potrà essere di utilità per tutte le regioni. Per rafforzare politicamente la tematica, la presidenza ha altresì anticipato la proposta di sottoscrivere una risoluzione in merito durante il prossimo incontro dei rappresentanti di Governo ARGE ALP che avrà luogo il prossimo 25 ottobre 2024 in Alta Leventina.

Oltre a condividere interessi comuni su aree prioritarie come lo sviluppo sostenibile, l’assetto del territorio, le politiche regionali, i servizi pubblici primari, le grandi infrastrutture e i trasporti, l’agricoltura di montagna e la cultura dell’ambiente alpino, sono diversi i progetti Arge Alp attualmente in corso a cui partecipa la Provincia autonoma di Trento. Si tratta di progetti che riguardano ad esempio la promozione dello sport, le comunità scolastiche, le attività scientifiche come il monitoraggio dei movimenti di masse rocciose in alta montagna e la silvicoltura di specie arboree clima-intelligenti, la cooperazione fra istituzioni museali e culturali.

Arge Alp è una Comunità di lavoro fondata il 12 ottobre 1972 a Mösern, in Tirolo, con l’obiettivo di affrontare e sostenere esigenze comuni e che interessa circa 26 milioni di persone. Sono membri di Arge Alp la Germania con il Libero Stato di Baviera, l’Austria con i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, l’Italia con le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, la Svizzera con i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino.