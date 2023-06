Aree interne, due milioni da Regione Lombardia per gli enti locali

giovedì, 15 giugno 2023

Edolo (Brescia) – Via libera dalla Giunta lombarda, su proposta dell’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, lo schema di Accordo tra Regione Lombardia e Anci Lombardia, per lo svolgimento dell’attività di Capacity Building delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dell’attuazione della Strategia regionale delle Aree Interne e dell’Agenda del controesodo. Regione Lombardia per questa operazione stanzia un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

“Abbiamo l’obiettivo comune – spiega Massimo Sertori – di sviluppare un percorso condiviso di progettazione, elaborazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale locale, rendendo disponibili strumenti avanzati di accompagnamento e miglioramento della capacità di gestione e realizzazione degli interventi, ma anche di offrire un supporto formativo mettendo in rete competenze ed esperienze comuni utili ad accrescere la capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione nella gestione dei fondi a disposizione delle Aree Interne”. “Un’opportunità di crescita per le amministrazioni locali – conclude Sertori – nonché uno degli obiettivi perseguiti da Regione Lombardia”.