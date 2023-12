Areale Mercanti: siglata l’intesa tra Provincia, Comune di Appiano e Euregio Plus

giovedì, 7 dicembre 2023

Bolzano – Oggi è stato firmato l’accordo di cooperazione tra Provincia di Bolzano, Comune di Appiano ed Euregio Plus Sgr per la realizzazione del progetto di valorizzazione dell’ex area militare.

L’accordo di cooperazione firmato in data odierna dal presidente della Provincia Arno Kompatscher, il sindaco di Appiano Wilfried Trettl e il presidente di Euregio Plus Sgr, Alexander Gallmetzer, prevede la condivisione del progetto di valorizzazione dell’area sulla quale sorgeva la Caserma Mercanti, di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano.

“Nel sito interessato stiamo realizzando un progetto che potrà servire da volano per la riqualificazione di aree simili in futuro”, ha sottolineato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, “siamo lieti che, con la società in house Euregio Plus Sgr, si possa disporre di uno strumento che ci permette di riprogettare aree di queste dimensioni con un coordinamento efficace tra la Provincia e il Comune”.

“Il compito di Euregio Plus Sgr sarà quello di coordinare il progetto, organizzare il finanziamento e gestirne la realizzazione”, ha spiegato il presidente Alexander Gallmetzer.

Il sindaco di Appiano, Wilfried Trettl, ha sottolineato la proficua collaborazione con la Provincia e con Euregio Plus Sgr. “Stiamo valorizzando un’area che possiamo progettare e utilizzare. Il Comune svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo futuro e terrà conto anche dei risultati del concorso di idee svoltosi nel 2022”, ha affermato Trettl.

In sintesi, ruolo chiave per il Comune di Appiano, realizzazione in 10 anni del progetto attraverso un fondo immobiliare gestito da Euregio Plus Sgr (sulla base del contratto di servizio stipulato con la Ripartizione provinciale innovazione, ricerca, università e musei) e tavolo tecnico composto da 5 membri, tre indicati dal Comune, uno dalla Provincia e uno da Euregio Plus Sgr.

L’area rinominata “Prati del Riposo” ha una superficie di 45.000 metri quadrati. Il progetto prevede la suddivisione delle nuove costruzioni tra spazi liberi (22%, 10.000 mq), residenze sanitarie assistenziali (18%, 8.000 mq), e cubature residenziali e non residenziali per il rimanente 60% (27.360 mq).