Arco, vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi non alimentari e igienico sanitari

mercoledì, 20 luglio 2022

Arco – Una ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Betta stabilisce per tutto il territorio comunale il divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli strettamente alimentari e igienico sanitari.

“In particolare – si spiega nell’ordinanza – l’acqua non potrà essere utilizzata per irrigare orti, giardini, piazzali, strade pubbliche e private, per lavare veicoli e attrezzature in genere, nonché per riempire piscine private e altre strutture, anche precarie, a uso balneazione». Del rispetto dell’ordinanza, che resterà in vigore fino a revoca, è incaricata la polizia locale; la sanzione prevista in caso di violazione va da 50 a 300 euro.

La decisione di limitare l’uso dell’acqua potabile ai soli scopi alimentare e igienico sanitario è dovuta alla situazione di grave carenza idrica, causata dalla prolungata assenza di precipitazioni che ha determinato un forte calo di portata delle sorgenti che alimentano i bacini di raccolta dell’acquedotto comunale (il che ha reso necessario manovre sulla rete di distribuzione finalizzate a mitigare l’impatto del deficit idrico). Il tutto, aggravato dalle previsioni meteo, che prevedono ancora per i prossimi giorni temperature elevate e assenza di piogge significative.