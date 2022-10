Arco, ricordato il martirio dei legionari cecoslovacchi

lunedì, 3 ottobre 2022

Arco – L’amministrazione comunale insieme al Gruppo Alpini di Arco ha commemorato il martirio dei legionari cecoslovacchi.

Per l’amministrazione comunale hanno preso parte alla celebrazione il sindaco Alessandro Betta, parte della Giunta e l’assessore alla cultura Guido Trebo. Per la Repubblica Ceca hanno preso parte alla cerimonia il Console Generale Michal Bucháček (che ha portato un messaggio dell’Ambasciatore di stanza a Roma, Hana Hubáčková), una delegazione del Dipartimento per i veterani di guerra del Ministero della Difesa della Repubblica Ceca guidata dal capo di sezione, colonnello Milan Bachan, e una nutrita delegazione dell’Associazione Legionari Cecoslovacchi di Praga. Per l’Italia erano presenti il viceprefetto Massimo Di Donato in rappresentanza del Commissario del Governo; il colonnello Fabiano Gereon in rappresentanza del generale di Corpo d’armata degli Alpini; il colonnello Antonio Patruno e il luogotenente Mirko Sollecito per i Carabinieri; e il colonnello Fausto Romaioli per l’Esercito italiano. Presente inoltre il Gruppo Alpini di Arco, guidato dal nuovo capogruppo Giorgio Vivori, e rappresentanze di altri Gruppi della zona e di associazioni combattentistiche e di volontariato, con la polizia locale. Dalla sezione centrale di Trento è intervenuto anche il vessillo sezionale decorato con le medaglie al valore degli Alpini trentini, accompagnato da tre delegati del direttivo provinciale.

L’inizio è stato alle 10 con la santa messa nella chiesa Collegiata, da dove, a funzione conclusa, è partito il corteo che percorrendo via Segantini ha raggiunto il monumento a San Venceslao, in via Legionari Cecoslovacchi all’incrocio con via Paolina Caproni Maini. Qui si sono svolte le onoranze al monumento, dono alla Città di Arco della Scuola artistica di scultura di Hořice, in Repubblica Ceca. A seguire il corteo si è rimesso in marcia e si è recato al parco dei Caduti Cecoslovacchi, dove si è svolta la cerimonia delle onoranze ai Caduti con il saluto delle autorità. La cerimonia religiosa e le onoranze sono state accompagnate dal coro Castel della sezione Sat di Arco, diretto dal Mo. Helmut Graf, e dalla tromba di Omar Morandi.

Il monumento ai legionari cecoslovacchi, curato da tanti anni dagli Alpini di Arco, si trova in località Prabi, in una stretta via tra gli olivi, nel luogo dove fu eseguita, per impiccagione, la sentenza di morte di Antonín Ježek, Karel Nováček, Jiří Schlegl e Václav Svoboda. I quattro giovani soldati durante la Prima guerra mondiale facevano parte del corpo di volontari cecoslovacchi che affiancò l’esercito italiano combattendo gli austroungarici sul fronte trentino, disertori dell’esercito imperiale. Il 21 settembre del 1918, in un’azione militare austriaca a Doss Alto, alle pendici del monte Baldo, furono catturati, trasferiti nottetempo a Ceniga, processati in modo sommario come disertori e impiccati.