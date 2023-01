Arco Obiettivo Europa: Michele Maroni nuovo presidente

domenica, 8 gennaio 2023

Arco – Cambio al vertice, dopo quasi trent’anni, per Arco Obiettivo Europa, l’associazione che gestisce i gemellaggi del Comune di Arco: Michele Maroni succede a Lino Rosà, presidente dal 1994. Foto: a sinistra Lino Rosà, a destra Michele Maroni.

Incontro di fine anno, nei giorni scorsi al ristorante Al Porto, per i soci di Arco obiettivo Europa, l’associazione che dal 1988 gestisce i rapporti con le tre città gemellate (le tedesche Schotten e Bogen e la calabrese Roccella Jonica) e le tre amiche (la belga Beloeil, la francese Crosne e la ceca Rýmařov). Alla presenza per l’amministrazione comunale dell’assessore alla cultura Guido Trebo, il presidente Lino Rosà ha esposto una relazione sull’anno appena trascorso: «Dopo il lungo stop per la pandemia -ha detto Rosà- con il 2022 è ripresa la nostra attività, da aprile con il primo impegno con tutti gli esponenti degli Schützen per la consegna ad Hall in Tirol dei rami di olivo per la festa delle Palme. Secondo impegno ufficiale, l’assemblea dei soci a fine aprile, poi la prima visita degli amici di Schotten accompagnati dall’ex sindaco Hans Otto Ziemmermann. Il 7 luglio si è celebrato il 60° anniversario del gemellaggio tra Arco e Schotten, con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle città gemellate e amiche di Arco, oltre a tutti i nostri soci. Sempre ai primi di luglio abbiamo organizzato il Tour dei gemellaggi, che si è svolto a Mantova per tre giorni, dove abbiamo visitato Palazzo d’ Arco, Palazzo Te e Palazzo Ducale e partecipato a un’escursione in battello sul Mincio per ammirare la fioritura dei fiori di loto. I partecipanti, tra i nostri soci e ospiti stranieri, sono stati una sessantina. In agosto i ragazzi dell’oratorio sono stati ospitati a Roccella Jonica, nostra città gemellata. In settembre la riunione di lavoro della nostra associazione a Crosne per programmare l’ attività del 2023, e infine, a ottobre, il viaggio a Vienna con i soci».

Conclusa la relazione, Lino Rosà ha informato dell’avvicendamento al vertice dell’associazione, in seguito alla elezione del nuovo consiglio direttivo durante l’ultima assemblea: nuovo presidente è Michele Maroni, già membro del precedente consiglio. Lino Rosà rimane in consiglio con la carica di vicepresidente; nuova segretaria è Sonia Ghielmetti (al posto di Paola Contrini, che rimane come consigliera). Questo il nuovo consiglio direttivo: presidente Michele Maroni, vicepresidente Lino Rosà, segretaria Sofia Ghielmetti, tesoriere Paolo Pedrotti, consiglieri Bruno Appoloni, Morena Bonomi, Cristina Bronzini, Cristina Colella, Paola Contrini, Emanuela Cretti, Arianna Miorelli, Paolo Negri e Roberto Luis Valenti.

“L’attività e l’energia di Lino Rosà sono stati importanti per la nostra città -dice l’assessore Trebo- e meritano la nostra gratitudine. Voglio ricordare che Arco ha colto prestissimo il significato del gemellaggio, adottandolo, addirittura nel 1960, con la città tedesca di Schotten. Tempi ancora difficili in cui è stato importante contribuire a ricucire i rapporti tra nazioni che sono state divise da guerre terribili e per creare una identità europea. Lino Rosà anche nei due anni di pandemia è riuscito a mantenere vivi i rapporti con varie iniziate sui canali informatici. Ora per fortuna la sua esperienza rimarrà nel comitato, il quale si affida per la presidenza a Michele Maroni, al quale va senz’altro il migliore augurio di buon lavoro”.