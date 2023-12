Arco, il saluto al vicecomandante Dalrì

sabato, 30 dicembre 2023

Arco – Il sindaco Alessandro Betta ha incontrato in municipio il vicecomandante della stazione dei carabinieri di Arco, il luogotenente Giorgio Dalrì, che lascia l’incarico per trasferirsi, dal 1° gennaio, alla stazione di Rovereto. Un incontro voluto per esprimergli la gratitudine della Giunta e dell’amministrazione comunale per quanto fatto in ben tredici anni ad Arco, e l’apprezzamento per l’impegno, la professionalità e le doti umane dimostrati. Dalrì era accompagnato dal comandante della stazione, il luogotenente con carica speciale Mirko Sollecito.

«Ad Arco ho lavorato molto bene -ha detto Dalrì- anche se devo dire che è stato impegnativo, dato che mi sono occupato, assieme al comandante, di tutte le indagini, dalle piccole cose fino ai reati più gravi. Siamo comunque riusciti a tenere sotto controllo la criminalità, e Arco rimane un posto tranquillo dove si può vivere in serenità. Un’attività importante e delicata è stata il controllo dei minori, svolta cercando di prevenire e anticipare, se possibile assieme ai genitori».

Il trasferimento è stato chiesto dallo stesso luogotenente Dalrì per motivi familiari, legati al fatto che abita a Rovereto. Originario di Mori, 58 anni, è alla stazione di Arco dal 2010, ed è noto e apprezzato anche come istruttore di atletica all’Atletica Alto Garda e Ledro, dove segue il settore giovanile, e come atleta agonista di tiro alla fune (la squadra è la locale Asd Tiro alla fune Arco). «Mi sento comunque cittadino arcense -ha aggiunto- e tale in cuor mio rimarrò».

Il sindaco ha consegnato al luogotenente Dalrì alcuni omaggi ispirati alla città di Arco e gli ha espresso la riconoscenza e l’apprezzamento per i tanti anni di impegno e dedizione ad Arco: «Insieme abbiamo lavorato bene -ha detto- e il presidio sul territorio, che è fondamentale, ha funzionato. È importantissimo avere qui la caserma dei carabinieri e poter costruire un rapporto stretto di collaborazione. Anche da parte della Giunta, quindi, un sentito grazie per la tua professionalità, per le doti umane e il senso delle istituzioni, sempre altissimo. E in bocca al lupo per la nuova fase della tua vita a Rovereto».

Un grazie il luogotenente Dalrì lo ha ricevuto anche dal suo comandante, Mirko Sollecito, che ne ha confermato la grande professionalità e l’assoluta disponibilità ad affrontare ogni genere di indagine e di operazione, e che ne ha quindi sottolineato il ruolo fondamentale, in questi tredici anni, nel mantenere alta la sicurezza e la qualità della vita ad Arco.