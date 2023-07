Arco, festa per i 90 anni di Eleuterio Arcese

mercoledì, 5 luglio 2023

Arco – L’amministrazione comunale ha incontrato ieri in municipio l’imprenditore Eleuterio Arcese, che domenica ha compiuto novant’anni. All’incontro hanno preso parte il sindaco Alessandro Betta con la Giunta al completo, oltre al segretario generale Giorgio Osele e all’ex assessore Tomaso Ricci, mentre Arcese era accompagnato dalla figlia Paola.

“Caro Eleuterio Arcese -ha detto il sindaco, dando lettura della lettera che accompagna l’omaggio consegnato all’imprenditore, una riproduzione artistica del castello di Arco – la celebrazione del suo novantesimo compleanno è occasione per questa amministrazione di inviarle un caro augurio e condividere un pensiero riguardo alla figura che lei rappresenta per la nostra comunità. Non solo il successo rappresentato dalla sua attività, frutto di una brillante storia di imprenditoria, è esempio di quanto di importante sia possibile costruire nel nostro territorio, ma un altro grande e fondamentale insegnamento possiamo trarlo dalla bella storia di resilienza, rappresentata dai sacrifici, dalle fatiche e dalle sfide per le quali non è mai mancato il coraggio di affrontarle, che sono state la vera colonna portante dietro la pregiata realtà imprenditoriale Arcese, che oggi rappresenta un vanto per il nostro territorio. Nella sua vita tante sono le esperienze e i momenti vissuti, nel bene e nel male, anche purtroppo momenti storici in cui oltre il confine stava “il nemico”. Questo rende ancora più speciale la sua intuizione, quella di vedere nei trasporti mezzi di scambio e di connessione tra le comunità, una ripartenza per quel futuro di resilienza dove i confini potevano smettere di essere frontiere per rappresentare invece cerniere tra i popoli”.

Arcese ha ringraziato dell’iniziativa e si è fermato a chiacchierare con sindaco e Giunta, ricordando tanti episodi del passato e soprattutto il suo noto cruccio: i numerosi progetti che avrebbe voluto realizzare a beneficio della collettività, per ringraziarla di averlo accolto (Arcese è originario del Lazio), ma che vari impedimenti non gli hanno permesso di portare a termine. A questo proposito il sindaco gli ha risposto che, considerando la vitalità, l’entusiasmo e l’ottima salute di cui gode, ci sarà ancora tempo per realizzarne qualcuno.