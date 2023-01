Arco e Riva del Garda hanno ricordato Bruno Galas

martedì, 3 gennaio 2023

Arco (Trento) – Bruno Galas, 82 anni fa il sacrificio. I Comuni di Arco e di Riva del Garda hanno ricordato Bruno Galas, Medaglia d’Oro al valor militare. La cerimonia, organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, si è svolta in tre momenti: alle 10.30 ad Arco, al cippo alla memoria che si trova all’inizio della via a lui intitolata (all’incrocio con via Marconi). Quindi, a seguire, a Riva del Garda: prima al cippo alla memoria, anch’esso all’inizio della via che porta il suo nome (all’incrocio con via Grez), quindi al cimitero, dove riposano le sue spoglie.

Per Arco c’era il sindaco Alessandro Betta, per Riva del Garda il presidente del Consiglio comunale Salvatore Mamone (che è anche nel direttivo dell’Unsi, l’Unione Nazionale Sottoufficiali Italiani). Entrambi hanno ricordato il martirio e le gesta eroiche di Bruno Galas, nato a Varignano il 6 novembre 1919, arruolato volontario dal 15 dicembre 1938 nel 32° Reggimento Fanteria Carrista di Verona. Giunto in Libia nel settembre del 1940 con il Terzo Battaglione Carri M 13/40, ha partecipato a tutte le azioni dal 13 dicembre di quell’anno fino al 3 gennaio 1941, giorno della distruzione pressoché totale del Battaglione nella sanguinosa battaglia di Bardia e della sua morte valorosa. Per il suo eroico comportamento in battaglia ha meritato la Medaglia d’Oro al valor militare. Sia il Comune di Arco, che gli diede i natali, sia il Comune di Riva del Garda, dove visse per qualche anno e dove riposano le sue spoglie, hanno intitolato al suo nome una via.

Alla cerimonia erano presenti numerosi parenti di Bruno Galas, i nipoti Marialuisa, Renzo (che ha l’onore di portare al petto la medaglia d’oro del nonno), Sergio, Franco e Giorgio e la cognata Elena. Presenti anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia e il direttivo dell’Unsi con il presidente Pasquale Barone. Ad Arco c’era anche una rappresentanza del Gruppo Alpini con il capogruppo Giorgio Vivori.