Arco e Dro festeggiano la neo centenaria Silvia Tavernini

giovedì, 14 marzo 2024

Arco (Trento) – Grandi festeggiamenti ad Arco per Silvia Tavernini, cittadina di Dro che da qualche anno è ospite della residenza della Fondazione Città di Arco. Alla festa, organizzata dal figlio Luigino, hanno preso parte numerosi parenti e il personale della fondazione, che ogni giorno accudisce la Silvia Tavernini, con il presidente Paolo Mattei e il dottor Severino Bombardelli. Hanno fatto visita alla neo centenaria anche l’assessore di Arco Dario Ioppi e il vicesindaco di Dro Mirko Pedrini. Presente anche la sorella Giulia, novantacinquenne, che da qualche tempo è ospite della residenza Molino, con le nipoti.

Emozionato, il figlio Luigino che ha accolto i tanti che hanno voluto salutare la mamma Silvia, che superato il non comune traguardo del secolo di vita, e ha colto l’occasione per ringraziare tutto il personale e la dirigenza della fondazione per il lavoro che ogni giorno svolgono con tanta dedizione. Le due amministrazioni di Arco e di Dro hanno portato gli auguri delle due comunità, che si sono unite attorno alla neo centenaria.