Arco, Consiglio comunale e commissioni: il bilancio di un anno

venerdì, 5 gennaio 2024

Arco – Consueto incontro d’inizio anno del presidente del Consiglio comunale Flavio Tamburini, presente anche il sindaco Alessandro Betta, per tirare le somme di un anno di attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari. La consuetudine è stata introdotta nel 2014 proprio dal presidente Tamburini, per rendere conto alla cittadinanza dell’attività svolta in una chiave di partecipazione e trasparenza.

“Grazie al presidente Tamburini per questo momento importante di condivisione e trasparenza – ha detto il sindaco – e per il suo lavoro serio e super partes. Mi dispiace quando, com’è successo di recente in Consiglio, qualcuno lo attacca duramente con motivazioni ben poco consistenti, e colgo l’occasione per esprimergli la mia piena solidarietà, nel suo ruolo tutt’altro che semplice che svolge in modo particolarmente equilibrato. La contrapposizione, la critica e una dialettica serrata ci stanno, ma ultimamente qualcuno ha superato abbondantemente i limiti“.

Quindi il presidente Tamburini ha riassunto in breve i numeri del 2023: 13 le sedute di Consiglio, 60 le deliberazioni, 13 tra interpellanze e interrogazioni, e tre mozioni. Il costo è stato di 13.942 euro, più 2419 euro per le commissioni, per un totale di 16.361 euro. Per quanto riguarda le commissioni, quella per i regolamenti ha fatto tre incontri, quella per l’urbanistica cinque (più alcuni incontri informali) e la sociale tre (anch’essa si è riunita alcune volte in modo informale). Le riunioni dei capigruppo sono state 11. Il presidente ha ricordato l’importanza dei Comitati di partecipazione, che raccolgono il polso della situazione nelle varie zone del territorio comunale e avanzano proposte e richieste, e i cui membri ha ringraziato di quanto fatto.

“Il dato di tredici sedute di Consiglio mi pare interessante – ha detto il presidente – perché per una città come Arco non sono molte, segno che si lavora con efficacia. Merito anche della disponibilità di tutti a portare avanti i lavori fino a notte fonda, spesso ben oltre mezzanotte, così da terminare ed evitare la seconda seduta. Anche il fatto che non ci siano state surroghe credo abbia favorito il lavoro di tutti, e ugualmente il numero non altissimo di mozioni, interpellanze e interrogazioni: anche questo ha aiutato“.

Per un raffronto, nel 2022 le sedute sono state 12 per 65 deliberazioni, nel 2021 11 per 58 deliberazioni, nel 2020 19 per 96 deliberazioni, nel 2019 13 per 68 deliberazioni, nel 2018 16 per 66 deliberazioni e nel 2017 19 per 75 deliberazioni.

“Quest’anno le sedute sono state tutte in presenza – ha detto Tamburini – con la possibilità di ammettere il pubblico. I dati ci dicono che cittadini hanno comunque privilegiato la visualizzazione delle sedute del Consiglio su youtube, dove trasmettiamo anche il video dei contributi presentati in aula: video o slide. Nel 2022 avevamo cominciato a utilizzare il voto elettronico, quest’anno lo abbiamo portato a regime utilizzandolo sempre, con l’unica eccezione del voto segreto. Per quanto riguarda il futuro, continua la ricerca di una sala stabile, così da evitare l’immane lavoro di dover allestire ogni volta quella attuale al Casinò. In prospettiva pensiamo di ricavare questo spazio all’ex stazione delle autocorriere, una volta ristrutturata, ma nel frattempo proporrò di adattarci a uno spazio provvisorio, purché esclusivo“.

Il presidente ha ringraziato tutti i consiglieri, in modo particolare i capigruppo che lo supportano nel lavoro di preparazione e gestione dei Consigli; e il segretario generale Giorgio Osele, col quale ha affrontato prima e durante il Consiglio aspetti procedurali problematici. “La funzione di vicesegretario oggi è coperta dal responsabile dell’Area finanziaria Luca Civettini -ha aggiunto- che ci ha assistito in alcuni Consigli. Un pensiero va anche alla struttura amministrativa del Comune, a tutti gli uffici che ricevono richieste dai consiglieri e rispondono alle loro domande. Grazie agli uffici che maggiormente si curano dell’andamento del Consiglio, nelle persone di Monica Travaglia, Elia Bombardelli e, da poco tempo, Cinzia Bonora. Grazie per il grande impegno all’ufficio informatico, Daniele Lo Re e Carlo Maffei, supportati da Amsa, che a ogni seduta hanno dovuto riallestire la complessa struttura tecnologica necessaria per i lavori“.