APT Garda Dolomiti e operatori, insieme per migliorare ancora

giovedì, 1 giugno 2023

Comano Terme – Dopo aver iniziato, un anno fa, il percorso di posizionamento e definizione del masterplan di sviluppo turistico, nelle scorse settimane Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha incontrato gli operatori di Ledro, Valle dei Laghi e Comano per presentare loro gli esiti delle attività finora svolte con serate ad hoc sui singoli territori. Foto @APT Garda Dolomiti.

L’ottima partecipazione di operatori e di curiosi ha dato ulteriore conferma dell’interesse che circonda il progetto, realizzato con la consulenza di Institute of Brand Logic e – per il territorio di Ledro – anche di Trentino School of Management. L’obiettivo: lavorare insieme per sviluppare un’offerta turistica che sia coerente, di qualità e – quindi – vincente, facendo crescere i territori con una progettualità condivisa, sfruttando le sinergie già esistenti nelle diverse destinazioni e integrando le eccellenze di ognuna all’interno del posizionamento Stay Young, già individuato in precedenza per il Garda Trentino e presentato nel dicembre 2021.

Durante le serate, due delle quali hanno visto anche la partecipazione dell’Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, non solo sono stati presentati il progetto di posizionamento strategico corredato di masterplan e struttura di governance per l’attuazione delle azioni previste, ma anche le attività programmate in ciascun territorio entro la fine del 2023: dai lavori di infrastrutturazione dell’Outdoor Park ai progetti di prodotto, dalle mappe specifiche per ogni località fino alle iniziative di promozione e comunicazione.

Gli incontri hanno inoltre offerto l’occasione per raccogliere le istanze degli operatori e ragionare assieme su tematiche legate alla creazione del prodotto turistico – siano esse esperienze culturali, outdoor ed enogastronomiche – e, in generale, relative al marketing territoriale.

“Rafforzare l’attrattività di tutti gli ambiti supportati da Garda Dolomiti S.p.A. e far crescere i vari territori in maniera coerente e secondo una visione univoca sono i due principali obiettivi di questo progetto, che procede sulla scorta di quanto fatto per l’Alto Garda tra il 2020 e il 2021. Siamo felici di aver riscontrato anche nei workshop in Valle di Ledro, Comano e Valle dei Laghi, con la partecipazione di oltre cento operatori, la stessa energia espressa a suo tempo dal Garda. Non posso che ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno creduto nel progetto contribuendo alla sua piena riuscita” – ha commentato il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., Oskar Schwazer.