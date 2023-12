Aprono sportelli decentrati in quattro Comuni del Sebino

sabato, 2 dicembre 2023

Sarnico (Bergamo) – L’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro ha confermato i protocolli d’intesa con i Comuni di Iseo, Sarnico, Lovere e Montisola, per la gestione e l’apertura degli sportelli decentrati.

“Si tratta – ha sintetizzato Alessio Rinaldi (nella foto), presidente dell’Autorità di Bacino – di uffici a disposizione del pubblico, in cui verranno gestite le richieste degli utenti del territorio. Tali sportelli saranno gestiti direttamente dai comuni, che metteranno a disposizione la dotazione strumentale, materiale, immateriale ed umana necessaria al corretto e puntuale disbrigo di diverse pratiche burocratiche, relative ad esempio alle concessioni demaniali, agli ormeggi, alle segnalazioni di criticità o pericoli”.

“Intendiamo – ha continuato il presidente – essere sempre più vicini al territorio, ai suoi bisogni ed ai cittadini e turisti. Proprio per questo, gli sportelli dovranno essere aperti tutto l’anno, per almeno 25 ore settimanali. Nel periodo estivo l’apertura sarà ampliata anche ai giorni festivi”.

Tra AdB, Comune di Sarnico, agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Bergamo e la Provincia di Brescia, è stato inoltre firmato un protocollo relativo ai registri nautici: l’ufficio Basso Sebino sarà a disposizione degli utenti per le pratiche relative alle attività in acqua (ad esempio l’autorizzazione alle manifestazioni nautiche, quella all’uso delle acque del demanio della navigazione interna, l’iscrizione nei registri di navi e galleggianti, il rilascio delle licenze di navigazione e dei certificati di navigabilità). L’Autorità di Bacino ha investito, sui 4 sportelli, 105.500 euro. L’accordo ha durata biennale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

Red. At.