Aprica, riecco i “Tep d’ina olta”

giovedì, 20 luglio 2023

Aprica – 17ª edizione de I tép d’ina ólta con i consueti assaggi di prodotti e piatti tipici, costumi, tradizioni e mestieri di un tempo e tanti ottimi vini di Valtellina, dalle migliori cantine. Appuntamento per sabato 22 luglio in contrada Santa Maria di Aprica.

Un viaggio nel tempo verso un passato legato alla vita contadina che caratterizzava Aprica un tempo. Immancabili vigorosi taglialegna e fabbri, donne nel costume tipico che filano a mano o battono la segale sono solo alcune delle postazioni che ricreano l’atmosfera che si respirava all’Aprica. Inoltre, una serie di assaggi di sapori della tradizione, come il panvì, il caffè d’orzo, il cüsciöl e formaggi locali, accompagnano le degustazioni dei vini di Valtellina. Un evento all’insegna della tradizione, del divertimento e ovviamente degli ottimi vini valtellinesi nella cornice pittoresca della contrada che incanta sempre chi la scopre per la prima volta.

INFO EVENTO

Due differenti percorsi degustazione: Base, dal costo di 25 euro, comprendente 2 degustazioni sforzati o DOCG + 6 degustazioni Rosso di Valtellina; Prestigio, dal costo di 35 euro, comprendente 10 degustazioni DOCG e Sforzato. Prenotazioni sul sito apricaonline.com. Dalle 20.45 sarà anche possibile ritirare ed acquistare il proprio calice presso la piazza della chiesa di S. Maria. Dalle 21 inizio della serata di festa.

Novità di questa edizione, una masterclass in orario aperitivo con Sara Missaglia, giornalista e sommelier, già ideatrice per Aprica della rassegna #stappatidicasa. La degustazione guidata, con le cantine presenti anche in serata, è alle 18.00 e alle 19.30. Info e prenotazioni Infopoint Aprica, costo 20 euro.