Aprica, pump track alle Parade: inaugurazione con Torquato Testa

domenica, 22 ottobre 2023

Aprica (Sondrio) – Sabato 28 ottobre alle ore 14 si inaugura la nuovissima pista di pump track all’Aprica, in zona Parade. Sarà presente come testimonial dell’evento Torquato Testa, atleta professionista di dirt jump e freeride. Ha iniziato per divertimento fino a gareggiare ai livelli massimi del Campionato del mondo di Freeride (FMB World Tour). Primo Italiano ad aver partecipato al Redbull Joyride a Whistler.

Una pump track è un circuito fatto di salite, discese (bump) e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie, ma anche solo di sperimentare il brivido dell’accelerazione. Per costruirla bisogna trovare un terreno pianeggiante in cui scavare delle cunee e costruire dei dossi e per farlo serve spostare delle grandi quantità di terra anche grazie a degli escavatori. Ora Aprica ha una grossa attrattiva sportiva in più.