Aprica: nuova seggiovia e Winter World Masters Games 2024

sabato, 14 gennaio 2023

Aprica (Sondrio) – Nuova seggiovia e Winter World Masters Games 2024 per Aprica (Sondrio). Si è svolta all’insegna degli sport invernali e in particolare dello sci e con un doppio focus: inaugurazione della nuova seggiovia in località Piana dei Galli e avvio del conto alla rovescia di 365 giorni che ci dividono dai Winter World Masters Games Lombardia 2024.

Due i momenti chiave, uno sul campo e uno istituzionale. La mattina in Magnolta, con una coreografica discesa dei maestri di sci e degli allievi delle scuole di Aprica lungo la pista Piana dei Galli con le bandiere delle nazioni e dei WWMG, cui è seguito il taglio del nastro (nella foto) da parte del sindaco Dario Corvi e del presidente della società SITA Domenico Cioccarelli, alla presenza di Maurizio Damilano, ex marciatore italiano, campione olimpico e mondiale, Legend del progetto Sport e Salute. A seguire alle 17.30, nella la Sala Congressi del Centro Direzionale si è tenuta la presentazione della seggiovia, dei progetti futuri e per il lancio del countdown -365 giorni ai Winter World Masters Games.

Domenico Cioccarelli ha illustrato le caratteristiche della nuova seggiovia, che sostituisce un vecchio impianto e amplia la lunghezza della pista Piana dei Galli di circa 200 metri. Si tratta di una seggiovia quadriposto con partenza a 1851 metri, arrivo a 2061 metri per una lunghezza di 1232 metri. Quello della Piana dei Galli è il primo di una serie di interventi programmati per la prossima stagione turistica invernale.

Dario Corvi, sindaco di Aprica, ha sottolineato come il nuovo impianto sciistico sia solo un primo tassello di un piano di sviluppo che mira a potenziare la skiarea, con una nuova cabinovia dall’abitato di Aprica ed una pista panoramica che da Magnolta scende in paese. I progetti sono finanziati in gran parte grazie al patto territoriale siglato con Regione Lombardia che ammonta a oltre 20 milioni di euro. Accanto a questo – ha dichiarato Corvi – ci stiamo preparando all’appuntamento dei WWMG 2024, sui quali puntiamo molto e che hanno visto la collaborazione di diverse località turistiche di punta, sia della Provincia di Sondrio che della Provincia di Brescia, il tutto sotto l’egida della Regione Lombardia che ha ottenuto l’assegnazione dei giochi competendo a livello internazionale.

L’assessore gli Enti locali, montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia, presente alla conferenza stampa, ha dichiarato “Sono molto contento per questa fase di rilancio della località turistica di Aprica grazie allo sci e al nuovo impianto della Piana dei Galli, appena inaugurato, anche grazie al contributo fondamentale di Regione Lombardia. Sono inoltre sicuro che l’evento dei WWMG 2024 rappresenterà un momento importante per dare forte visibilità in campo internazionale a questo territorio, che vanta una organizzazione impeccabile e che ci porterà insieme verso le Olimpiadi. In questi anni abbiamo creduto molto nella montagna e negli sport sulla neve, potenziando i comprensori sciistici di tutto il territorio lombardo.”

La Sport Legend Maurizio Damilano sottolinea, dopo lo stop forzato dovuto al Covid, l’importanza di tornare a parlare di sport, non solo agonistico ma a tutti i livelli, soprattutto per le nuove generazioni. I Masters che competono ai WWMG sono da stimolo e ispirazione per tutti i giovani. Anche la Sport Legend Manuela Di Centa, impossibilitata a presenziare all’evento, ha inviato un videomessaggio di saluto all’Aprica e di auguri per i giochi del 2024.

Alessandro Mottinelli, direttore Generale del Comitato Organizzatore Winter World Masters Games Lombardia 2024 ha illustrato l’importante evento sportivo che vedrà la partecipazione di migliaia di atleti over 30 da tutto il mondo. Tra le 10 località coinvolte, Aprica è stata scelta per ospitare la gara di SuperG e la gara/evento amatoriale per lo scialpinismo in notturna.