Aprica: inaugurata la spettacolare pista di pump track

domenica, 29 ottobre 2023

Aprica – Inaugurata la pista di pump track in zona Parade ad Aprica. Un folto pubblico, oltre alle autorità si sono ritrovati ieri pomeriggio per l’apertura della nuova pista acrobatica che farà da grande attrazione per appassionati e turisti.

All’evento era presente come testimonial Torquato Testa, atleta professionista di dirt jump e freeride, che si pè esibito in evoluzioni mozzafiato. Torquato Testa, primo italiano ad aver partecipato al Redbull Joyride a Whistler, ha raccontato di aver iniziato per divertimento e ora gareggia ai livelli massimi del Campionato del mondo di Freeride (FMB World Tour).

Pump track è un circuito fatto di salite, discese (bump) e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie, ma anche solo di sperimentare il brivido dell’accelerazione. Così Aprica ha una grossa attrattiva sportiva in più: l’opera è stata finanziata con il bando regionale ALL (Attrattività Locale Lombardia) del 2022 ed ha ottenuto da Regione Lombardia 120mila euro.

“Aprica non è solo neve – sottolinea Lara Magoni, sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia -. Ora possiamo ribadirlo con forza, sicuri che la nuova pista di pump track potrà vantare una attrattività sportiva di livello internazionale. Lo sport, e Aprica lo sa bene, rappresentata uno strumento fondamentale per la promozione delle proprie bellezze e attività, oltre ad essere un elemento imprescindibile per la nostra salute, mentale e fisica, capace di diffondere valori positivi, riconosciuti anche nella nostra Costituzione. Progetti vincenti, che sospingano il settore sportivo lombardo, troveranno sempre il sostegno di Regione Lombardia”. “Il tracciato della pump track – conclude – saprà offrire divertimento e sana adrenalina, gli ingredienti fondamentali per far crescere una disciplina”. Il tracciato pump truck di Aprica potrà ospitare manifestazioni sportive internazionali.

di Ch. P.