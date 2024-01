Aprica: inaugurata la nuova cabinovia della Magnolta

sabato, 6 gennaio 2024

Aprica (Trento) – Inaugurata la nuova cabinovia della Magnolta; l’impianto, con cabine panoramiche a dieci posti, ha la portata di 1.600 persone all’ora, alla velocità di 6 m/s. Un altro importante tassello nell’ammodernamento della skiarea Aprica&Corteno, dopo la sostituzione negli ultimi anni dello skilift Poncera e della seggiovia Piana Galli, inaugurata proprio la stagione scorsa. I lavori iniziati al termine della stagione invernale 2022/23 sono avanzati con tempistiche record e solo gli aspetti burocratici hanno ritardato un poco l’apertura al pubblico.

Il taglio del nastro avvenuto all’interno della cerimonia ha visto la presenza di autorità, appassionati e curiosi di poter provare l’impianto panoramico per primi. Le nuove cabine che riprendono i colori del logo di Aprica hanno destato fin da subito interesse e curiosità. La cosa più apprezzata dai primi fruitori dell’impianto? La velocità. Infatti la nuova telecabina permette di raggiungere la cima della Magnolta in meno di 6 minuti!

All’appuntamento è intervenuto Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna e Risorse energetiche: “Quello di Aprica è un esempio di come Regione Lombardia è riuscita ad attivare meccanismi virtuosi all’interno dei territori montani grazie alla sigla dei patti territoriali, mi piace ricordare come quello di Aprica sia stato il primo siglato in Regione e che questo abbia permesso fin da subito di tramutarsi in azioni concrete. La Funivia della Magnolta era un intervento necessario per mantenere il comprensorio di Aprica al passo con i tempi.”

Emozionato, il presidente della società SITA Domenico Cioccarelli ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’impianto. Questa è un’operazione fortemente voluta dagli impianti e dal Comune, che rilancia Aprica come località sciistica di punta della Valtellina. Continuiamo in questa direzione, con altri lavori previsti per le piste e gli impianti”.

È di pochi giorni fa la notizia dello stanziamento di fondi da parte del Ministero del Turismo per il comprensorio sciistico. “L’inaugurazione di questo impianto, che porta una ventata di rinnovamento a lungo attesa per Aprica – ha spiegato il sindaco Dario Corvi – è solo uno dei tanti interventi fatti e previsti in questi anni. Altri importanti passi sono infatti previsti per il futuro, grazie anche a 9 milioni destinati alla sostituzione della seggiovia del Palabione e 1,5 milioni per l’innevamento del Baradello da parte del Ministero”.

La cerimonia è finita con la promessa di organizzare un’inaugurazione in grande stile nei prossimi mesi con i tanti turisti di Aprica e tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione della funivia.