Aprica e Villa di Tirano hanno incontrato Vera Neufeld

mercoledì, 1 novembre 2023

Aprica (Sondrio) – Le comunità di Villa di Tirano e Aprica hanno accolto Vera Neufeld, scampata da piccola alla Shoah sui monti della Valtellina. Dopo dieci anni Vera Neufeld ha fatto ritorno in Valtellina dalla lontana Australia per rivedere i luoghi, dove tra il 1942 e ’43, riuscì a mettersi in salvo dalla persecuzione nazifascista assieme alla sua famiglia e a tutti gli altri ebrei croati confinati all’Aprica, e portare una toccante testimonianza.

L’incontro, organizzato con la collaborazione dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Sondrio, Anpi della Provincia di Sondrio, Fiamme Verdi della Valle Camonica, Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo e le Amministrazioni comunali di Villa di Tirano e Aprica, ha visto la partecipazione degli alunni dei due paesi valtellinesi e delle autorità tra cui i sindaci, amministratori, esponenti delle associazioni, forze dell’ordine e cittadini. Gli incontri sono stati introdotti da Ezio Gulberti, presidente delle Fiamme Verdi della Valle Camonica, i responsabili dell’Ecomuseo della Resistenza, gli amministratori e il parroco di Villa di Tirano, Franco Saligari, sindaco di Mazzo e Dario Corvi, sindaco di Aprica.

La prima tappa di Vera Neufeld è stata a Villa di Tirano con il ritrovo al Giardino della Memoria di tutti i Giusti che seppero intraprendere la via della generosità e della cura e l’incontro con gli studenti, il secondo al Monumento ai Caduti all’Aprica dove è stata rievocata la vicenda dei cosiddetti “zagabri” e la testimonianza di Vera Neufeld, che da bambina scampò alla Shoah sui monti della Valtellina. A entrambe le cerimonie erano presenti alunne e alunni della scuola Secondaria che stanno lavorando sui temi dell’accoglienza e dell’intercultura, accompagnati dall’insegnante Laura Del Simone.

L’incontro con Vera Neufeld è servito a far conoscere anche ai più giovani la storia della persone scampate alla persecuzione nazifascista: erano circa 300, inclusi diversi anziani e molti bambini. Riuscirono tutti a trovare approdo in Svizzera, dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943, grazie a una catena di solidarietà che contava su forze dell’ordine, sacerdoti e semplici cittadini.