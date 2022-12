Approvato l’Accordo di Programma per il recupero del Santuario della Madonna di Gallivaggio

mercoledì, 28 dicembre 2022

San Giacomo Filippo – Approvato oggi dalla Giunta lombarda l’Accordo di Programma per il recupero del Santuario della Madonna di Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo (Sondrio).

Il costo complessivo dei primi due lotti di intervento è di 4,2 milioni di euro, di cui 2 milioni finanziati da Regione Lombardia, 1,63 milioni dalla Provincia di Sondrio e 566.000 euro dalla Diocesi di Como. La Soprintendenza è disponibile a collaborare e finanziare, successivamente all’avvio dei lavori, il recupero delle opere artistiche.

“Oggi – dichiara l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata, Massimo Sertori – abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti per rendere nuovamente accessibile e fruibile il Santuario, fortemente danneggiato a seguito della frana”. “Firmeremo l’accordo nei primi mesi del 2023 – continua Sertori – dando il via ad una importante e molto attesa operazione di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione di un bene culturale inestimabile, che concorrerà inoltre al rilancio dell’intero territorio e al richiamo di nuovi turisti”. “Lo avevamo annunciato in occasione della visita del presidente Fontana nella tappa del tour delle aree interne in Valchiavenna – conclude – e abbiamo mantenuto la promessa”.

I sottoscrittori dell’Accordo sono la Comunità Montana della Valchiavenna (soggetto promotore), Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Diocesi di Como (attuatore delle opere), Comune di San Giacomo Filippo (ente territoriale di riferimento), parrocchia dell’Apparizione della Beata Vergine Maria (proprietaria del Santuario).