Apicoltura biologica: in Alto Adige contributi garantiti anche in futuro

mercoledì, 13 settembre 2023

Bolzano – I contributi de minimis destinati al rimborso spese per l’apicoltura biologica, in scadenza a fine anno, saranno garantiti anche in futuro. L’adeguamento delle attuali linee guida è stato rinnovato, poiché alcune disposizioni di legge essenziali sono cambiate rispetta alla precedente approvazione. In passato, ad esempio, era previsto un contributo de minimis fino ad un massimo di 15.000 euro in tre esercizi finanziari. Nelle corrispondenti linee guida dell’UE, questo contributo è stato aumentato fino a 25.000 euro. Inoltre, negli ultimi anni è stato rivisto il regolamento UE che disciplina l’intero settore biologico.

Gli apicoltori iscritti al Registro nazionale delle aziende biologiche con sede operativa in Alto Adige continuano ad avere accesso al contributo per la copertura delle spese sostenute per i controlli ufficiali annuali destinati all’apicoltura biologica. Sono concessi contributi da un minimo di 200 fino ad un massimo di 1000 euro. Sono chiaramente esclusi i controlli straordinari o i controlli in proprio. Non rientrano tra i beneficiari, inoltre, tutti gli apicoltori che ricevono contributi per la gestione biologica dei loro terreni agricoli attraverso il Piano strategico della PAC (Politica agricola comune) 2023-2027, o attraverso l’organizzazione comune di mercato per gli ortofrutticoli.

Le domande per la concessione e l’erogazione del contributo devono essere presentate all’Assessorato provinciale all’Agricoltura, allegando una copia della fattura quietanzata, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. È possibile presentare una sola fattura per ogni anno di riferimento. L’Ufficio provinciale meccanizzazione agricola e produzione biologica è responsabile per il controllo delle domande. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura.