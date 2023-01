Aperto il Festival del Silter Dop a Temù: novità e programma

sabato, 7 gennaio 2023

Temù (Brescia) – Grande entusiasmo all’apertura del Festival del Silter Dop. Ieri pomeriggio turisti e residenti dell’Alta Valle Camonica si sono ritrovati in piazza Pellegrinaggio in Adamello a Temù (Brescia) per l’apertura del Festival del Silter Dop, giunto alla V edizione e organizzato dal Consorzio di tutela del Silter Dop con la collaborazione del Comune di Temù, Pro Loco di Temù, Comunità Montana Valle Camonica e Comunità Montana Sebino Bresciano, AIAB bio-distretto Valle Camonica, Consorzio Tutela Vini I.G.T. Valle Camonica e MIFISSO. La manifestazione è in programma fino a domenica 8 gennaio, con apertura degli stand alle 11.

Durante la cerimonia di apertura del Festival, presentata da Oscar Taboni e allietata dalla sua orchestra, è stato celebrato il formaggio tipico della Valle Camonica e del Sebino Bresciano con l’intervento di Andus Gosetti, assaggiatore Onaf Brescia, che ha illustrato le qualità del Silter che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale ed è uno dei formaggi più ricercati anche per il gusto, quindi sono intervenuti il presidente del Consorzio di tutela Silter Dop, Oscar Baccanelli, il direttore del Consorzio Oliviero Sisti, il sindaco di Temù Giuseppe Pasina e il presidente della Comunità Montana Sebino Bresciano, Marco Ghitti. “Questa manifestazione – ha spiegato Marco Ghitti – è importante per far conoscere le eccellenze del territorio sebino-camuno e valorizzare uno dei prodotti tipici: il Silter Dop, che è nato sul Guglielmo e si è sviluppato in Valle Camonica”.

VIDEO



VIDEO



Il presidente del Consorzio Silter Dop, Oscar Baccanelli (nel video), ha tagliato una forma del Silter Dop prodotta a malga Sant’Apollonia di Ponte di Legno nel luglio 2020, mentre Oliviero Sisti e Andus Gosetti hanno illustrato le qualità, prima dell’assaggio da parte di turisti e residenti dell’Alta Valle presenti in piazza Pellegrinaggio in Adamello a Temù.

Le tre giornate del Festival sono anche a tema: ieri il Silter ha incontrato il “miele della Valle Camonica e la formagella” del progetto di innovazione MIFISSO, con degustazione guidata dai maestri assaggiatori dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio); oggi – sabato 7 gennaio, alle 16 – il Silter incontra la focaccia di Mais nero Spinoso di Valle Camonica e la marmellata di Rabarbaro dell’azienda biologica Shanty Maè, con degustazione guidata dai maestri assaggiatori dell’Onaf e domani – domenica 8 gennaio, alle 11.30 – il tema sarà Silter e vini di Valle Camonica con degustazione guidata dal Consorzio tutela Vini IGT Valle Camonica e dai maestri assaggiatori dell’Onaf.

Durante gli incontri, presenti i produttori espongono i loro prodotti, verranno presentate le eccellenze della Valle Camonica e del Sebino Bresciano.