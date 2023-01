Aperta Prowinter 2023, a Fiera Bolzano premiati i migliori scarponi e sci

mercoledì, 11 gennaio 2023

Bolzano (A. Pa.) – Aperta Prowinter 2023, la rassegna dedicata al mondo dello sci e momento di incontro tra noleggiatori, produttori e negozianti del comparto neve, dove vengono presentate in anteprima le novità dell’inverno 2023/24. Sono presenti oggi e domani (giovedì 12 gennaio) 100 espositori e oltre 200 brand a Fiera Bolzano (nelle foto © Marco Parisi alcuni momenti della cerimonia di apertura).

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti Armin Hilpold, presidente Fiera Bolzano SpA, il direttore Thomas Mur, il vicesindaco di Bolzano Luis Walcher, il presidente della Fisi Flavio Roda, l’ex sciatrice alpina Verena Stuffer, Alessandro Monti, imprenditore della grande distribuzione sportiva; Manuel Bottazzo, designer specializzato in industrial design dello sport; Giovanni Audiffredi, giornalista con una grande expertise nel campo della moda, dello sport e dello style e grande appassionato di sci; Alfredo Tradati, coordinatore Prowinter Lab ed Elio Bottero, presidente giuria Prowinter Award “Retail”.

VIDEO



Il presidente di Fiera Bolzano, Armin Hilpold (nel video), ha spiegato: “Prowinter è la rassegna più importante che presenta le novità per quanto riguarda sci, scarponi e attrezzature della prossima stagione”. In quest’ottica Fiera Bolzano è “la capitale del mondo neve per due giorni”.

Alfredo Tradati ha illustrato i risultati di un sondaggio effettuato tra i noleggiatori di sci, scarponi e attrezzature, effettuato a inizio stagione e dopo il periodo natalizio che svela dati interessanti, in particolare più dell’80 per cento siamo tornati all’era pre-pandemia come attività e numeri; il 77 per cento ha dichiarato che l’incremento degli skipass (dal 9 al 18% nelle stazioni sciistiche italiane) non fa paura agli appassionati e la maggior parte è molto fiduciosa per la stagione in corso. I risultati definitivi sulla stagione saranno illustrato il 14 aprile nel nuovo appuntamento di Prowinter. Durante la mattinata i principali protagonisti del settore hanno raccontato la stagione in corso, è intervenuta l’ex sciatrice alpina Verena Stuffer che ha svelato i cambiamenti del mondo dello sci.

Prowinter Award “Retail” – In occasione della cerimonia di apertura di questa mattina, ha trovato spazio l’assegnazione del primo Prowinter Award “Retail”, il riconoscimento – istituito per dare visibilità all’impegno e agli investimenti che le aziende del comparto dedicano alla ricerca e sviluppo – che premia la vendibilità di sci e scarponi candidati dalle aziende espositrici, grazie alla loro innovazione, al design e allo storytelling. In uno scenario in continua evoluzione come quello degli sport invernali, dove anche l’evento espositivo dedicato al B2B dello sci ha voluto posizionarsi nuovamente come piattaforma di riferimento, l’istituzione di un premio sottolinea dunque l’importanza e il valore del continuo miglioramento che i player del settore hanno nel proprio Dna.

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di quattro elementi-chiave: il design, ovvero lo stile grafico del prodotto, l’innovazione delle tecnologie che traghettano verso il futuro e che favoriscono prestazioni migliori, la vendibilità e l’insieme di elementi che rendono il prodotto più appetibile per il pubblico, e ultimo, ma non certo per importanza, lo storytelling, ovvero la “narrazione” che si cela dietro la progettazione di un nuovo prodotto e il messaggio che esso intende lanciare al consumatore finale.

A vincere nella categoria sci è stato Forza 70 V-TI MASTER di Rossignol, un prodotto che porta argomenti nuovi sul mercato, andando a toccare lo sciatore (nel caso del modello Forza 70 più esperto) nella sua performance. La nuova tecnologia permette al prodotto di adattarsi alle capacità dell’utente finale, rendendolo altamente vendibile. Lo storytelling, che mette al centro il prodotto e le sue funzionalità, e il design interessante ricco di dettagli, sottolineano questo nuovo approccio al concept “sci”.

Per quanto riguarda gli scarponi da sci ha vinto il primo Prowinter Award “Retail” K2 con Recon Boa 120. L’innovazione del rotore di chiusura decreta l’entrata in una nuova era volta al comfort e alla possibilità di adattare lo scarpone al proprio piede, coprendo in questo modo una vasta gamma di clienti. Il modello K2 Recon Boa interpreta perfettamente l’introduzione del sistema di chiusura in un prodotto essenziale e leggero. È interessante la costruzione dello scafo con un design innovativo e dettagli tecnici curati e dettagliati. Lo storytelling spiega molto bene i vantaggi sia tecnologici che di comfort che il prodotto offre al cliente finale. La giuria presidiata da Elio Bottero, voce di spicco del settore retail, e composta dall’ex sciatrice alpina Verena Stuffer, da Alessandro Monti, imprenditore della grande distribuzione sportiva, da Manuel Bottazzo, designer specializzato in industrial design dello sport e da Giovanni Audiffredi, giornalista con una grande expertise nel campo della moda, dello sport e dello style e grande appassionato di sci, ha decretato i due vincitori.

Comparto bike – Prowinter non è solo sci ma pone attenzione anche al noleggio del comparto bicicletta, saranno presenti espositori vicini al mondo delle due ruote a pedali. Tra questi Cambiobike, Fantic Rent, tra le storiche presenze della bici a Prowinter, Thok, alla loro seconda apparizione tra i corridoi di Fiera Bolzano, Haibike/Lapierre/Winora, per la prima volta a Prowinter, ma già inseriti nel tessuto vista la loro partecipazione a Prowinter Digital 2021 come relatori e Monferrato Bike/Deambrosis Group, al debutto in fiera. Prowinter 2023 è un appuntamento irrinunciabile per i business legati agli sport outdoor, un settore in continua espansione, come testimoniano anche i dati raccolti da Prowinter Lab, le cui indagini coinvolgono da sempre l’osservato speciale del settore, i noleggiatori, che torneranno a essere grandi protagonisti tra gli stand di Fiera Bolzano.

