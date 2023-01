Anterselva, costituito il Comitato di indirizzo per il post-Olimpiadi

mercoledì, 1 febbraio 2023

Anterselva – Nella sua ultima seduta la Giunta provinciale ha istituito il Comitato di indirizzo ai fini dell’elaborazione di un piano di legacy (gestione e manutenzione post-olimpica) dell’Arena Alto Adige di Anterselva, che ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sarà sede delle gare di biathlon. Scopo del Comitato di indirizzo sarà garantire lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano quali compiti primari per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG’s) delle Nazioni Unite, fatti propri anche dal Comitato olimpico internazionale (CIO).

Del Comitato d’indirizzo faranno parte Klaus Egger, incaricato speciale per la sostenibilità per la Provincia autonoma di Bolzano, Armin Hölzl, direttore dell’Ufficio Sport della Provincia autonoma di Bolzano, e Maurizio Mazagg, incaricato speciale per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 della Provincia autonoma di Bolzano, indicati dalla stessa Provincia; Thomas Schuster, sindaco del Comune di Rasun Anterselva; Silke Hecher, vicesindaca del Comune di Rasun Anterselva, e Martin Steinkasserer, referente/assessore del Comune di Rasun Anterselva, proposti dall’amministrazione comunale pusterese. Il Comune di Rasun Anterselva ha il compito di incaricare un esperto esterno alle amministrazioni, individuato dal Comitato, per l’elaborazione del piano e coordinare i lavori dello stesso Comitato nella fase di monitoraggio della procedura di appalto.

In virtù del proprio coinvolgimento nei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, in conformità alla cosiddetta “Legge Olimpica” dell’8 maggio 2020 n. 31, la Provincia fa parte anche del Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica Milano Cortina 2026, organismo volto a tutelare l’eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori. Ma la garanzia più grande della sostenibilità, del futuro degli impianti olimpici altoatesini, è la grande tradizione che Anterselva può vantare quale sede, da decenni, di gare della Coppa del mondo e dei campionati mondiali di biathlon.