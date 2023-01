giovedì, 5 gennaio 2023

Morbegno – Altra mattinata di ritardi e di disagi in provincia di Sondrio a causa di un investimento. L’arrotamento ha riguardato in questo caso un animale, tra le stazioni di Ardenno Masino e Morbegno, con una serie di ripercussioni sulla circolazione nel Lecchese e nel Milanese per tutta la mattinata.