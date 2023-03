“Andata e Ritorno”, l’arte nelle stazioni della Brescia-Iseo-Edolo

venerdì, 24 marzo 2023

Iseo – Pittura, grafica e scultura. Abbracciano tutti questi linguaggi artistici le 24 opere, realizzate dai ragazzi della Cooperativa Sociale “La Nuova Cordata” Onlus di Iseo, che tra aprile e dicembre di quest’anno saranno ospitate nelle stazioni ferroviarie di Provaglio-Timoline, Iseo, Pilzone, Sulzano, Sale Marasino, Marone-Zone, Vello, Toline e Pisogne della linea Brescia-Iseo-Edolo di FerrovieNord.

Il tema della mostra itinerante è quello del viaggio. Guidati dal maestro d’arte Daniele Boi, i ragazzi de “La Nuova Cordata” – attraverso dipinti, murales, disegni, fotografie, collage, stampe e installazioni – hanno interpretato il tema, rappresentando le proprie esperienze, passate e future, di “Andata e Ritorno – Esperienza di viaggio, tra inclusione e accessibilità”, come recita il titolo del progetto artistico, nato in occasione di “Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023”.

Gli spazi che accoglieranno i lavori si trovano sia all’interno (sale d’attesa) sia all’esterno delle stazioni (pensiline, aree di pertinenza). Un programma di spettacoli del gruppo teatrale de “La Nuova Cordata” e una serie di conferenze e dibattiti sui temi dell’inclusione, e dell’abbattimento delle barriere architettoniche accompagneranno il percorso artistico.

“Complimenti a nome mio e di Regione Lombardia alla Cooperativa sociale ‘La Nuova Cordata’ e a FERROVIENORD per aver sostenuto questo progetto che renderà più belle le nostre stazioni e mira a promuovere l’inclusione e l’accessibilità universale. Progetti come questo ci danno inoltre la possibilità di pensare a un nuovo modo di vivere le stazioni ferroviarie, non solo come luoghi di passaggio, ma anche di sosta e riflessione su tematiche importanti come appunto quella dell’inclusione sociale delle persone con disabilità” commenta Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Lombardia.

“Sosteniamo con convinzione questo progetto – commenta il presidente di FERROVIENORD Fulvio Caradonna – che ha tanti significati positivi. I vari lavori artistici che sono stati realizzati offriranno squarci di bellezza negli spazi delle nostre stazioni che li accoglieranno. Le esperienze di viaggio raccontate attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno realizzato queste opere saranno anche occasione di conoscere un punto di vista diverso e originale e di riflettere su temi molto importanti, legati alla vita del territorio e delle comunità che lo abitano”.

Questo l’elenco delle opere:

PROVAGLIO – TIMOLINE

Murales: “Divenire” – “Fotoricordo”

Fotografie: “Essere viaggiatori”

ISEO

Mappa: “Vivere Iseo”

Scultura: “Albero a/r”

Installazione: “Il rifugio dei sognatori”

PILZONE

Bacheca: “Appuntamento alla via antica valeriana”

SULZANO

Murales: “Treno in partenza”

Disegni: “Insieme nello sport” – “Proposte di viaggio”

Installazione: “Sardine run”

SALE MARASINO

Scultura: “Albero a/r”

Installazione: “Valigie”

Teli: “Sguardi” – “L’isola”

Disegni: “Prepararsi al viaggio” – “Trenino futura”

MARONE-ZONE

Scultura: “Albero a/r”

Teli: “Guardare oltre” – “Oro giallo”

Dipinto: “Dopo il temporale”

VELLO

Mosaico: “Pedala!”

TOLINE

Installazione: “La rossa”

PISOGNE

Scultura: “Danzatori”