Anche nel 2023 la Crew Card del Garda Trentino per i dipendenti del turismo

giovedì, 16 febbraio 2023

Riva del Garda – Sulla scia del chiaro successo riscosso lo scorso anno con circa mille card rilasciate, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ripropone anche nel 2023 l’innovativa carta vantaggi dedicata ai lavoratori nel settore turistico del Garda Trentino, novità assoluta in Italia a sottolineare l’attenzione dell’APT verso coloro che si prendono cura dell’ospite, per renderli veri e propri ambasciatori della destinazione. Da sinistra, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda Per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, la referente dell’iniziativa Crew Card Silvia Ricca e il Direttore di Garda Dolomiti Azienda Per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer presentano la nuova Crew Card e il welcome kit (Credits: Dennis Pasini/Vitesse).

Le numerose novità offerte dalla “Crew Card” sono state illustrate presso l’Agraria di Riva del Garda alla presenza, tra gli altri, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda Per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, del Direttore di Garda Dolomiti Azienda Per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, del Consigliere comunale di Riva del Garda Franco Gatti, dell’Assessore alla mobilità del Comune di Arco Gabriele Andreasi, dei presidenti delle associazioni di categoria – Enzo Bassetti dell’Unione albergatori del Trentino (Unat), Petra Mayr della sezione Alto Garda e Ledro dell’Associazione albergatori e imprese turistiche della Provincia di Trento (Asat) e Claudio Miorelli di Confcommercio – e dei consiglieri del CdA di Garda Dolomiti Elena Andreolli (anche Consigliere delegato delle Terme di Comano) e Francesco Mandelli (anche Consigliere comunale di Nago-Torbole).

Sono ben 120 le attività – quaranta in più rispetto all’anno passato – a disposizione dei lavoratori per vivere la destinazione che li ospita in modo attivo, piacevole e conveniente attraverso benefits utili nella vita di tutti i giorni e per il tempo libero, suddivise in: Outdoor Experience, Ristoranti e bar, Prodotti locali, Wellness and well being, Shopping, Getting around e Services. Un modo ideale per scoprire il territorio e poterlo raccontare all’ospite durante la sua permanenza.

“La Crew Card, lanciata lo scorso anno dalla nostra APT, ha riscosso un tale successo che anche altre destinazioni turistiche la stanno adottando: è un importante segnale che la nostra iniziativa sta facendo scuola. Essere stati pionieri di questa iniziativa per noi è motivo di grande orgoglio” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda Per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti -. “Delle totali 1074 richieste di card, ne sono state rilasciate 950: questo perchè la Crew Card è riservata solo ai collaboratori dei Premium Partner dell’APT, ovvero quegli operatori che pagano una quota annuale e ricevono i servizi e i vantaggi che Garda Dolomiti mette a disposizione.”

Tra i servizi inclusi nella Crew Card si è aggiunta la tessera dei trasporti, una tessera a scalare con euro 20,00 di traffico precaricato, utilizzabile su tutti i mezzi di trasporto pubblico di Trentino Trasporti, Bus&Go e Mobilità Vacanze Comano, al fine di stimolare l’utilizzo della mobilità pubblica abituandosi a lasciare ferma l’auto privata.

“Per il 2023 abbiamo previsto molti più benefit tra i diversi servizi che mettiamo a disposizione: questo perchè riteniamo importante che i nostri collaboratori siano veri ambasciatori del territorio in quanto sono loro, in prima linea, ad interfacciarsi con l’ospite. Un’altra novità è che da quest’anno la Crew Card sarà fisica ma anche digitale, con un QR code attraverso il quale si potrà accedere ai servizi disponibili” – ha aggiunto Direttore di Garda Dolomiti Azienda Per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.

Per poter richiedere la Crew Card, riservata ai lavoratori dei Premium Partner di Garda Dolomiti S.p.A., basta accedere al sito gardatrentino.crewcard.it. Per conoscere tutte le novità e i vantaggi della nuova Crew Card, è possibile consultare il sito dedicato e il nuovo gruppo Facebook dedicato Garda Trentino CREW | Community and Jobs.

Con la Crew Card i lavoratori riceveranno anche un welcome kit rinnovato con sacca, porta card e gli strumenti informativi dell’APT, tra i quali il nuovo magazine.