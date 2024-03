Ance rinnova la collaborazione con i Consulenti del lavoro e Ancl

lunedì, 25 marzo 2024

Brescia – Estendere il raggio di competenza dei servizi proposti dall’associazione dei costruttori anche ai Consulenti del Lavoro, parte attiva nel processo di amministrazione aziendale, per promuovere la professionalità nella gestione del ruolo. Con tali premesse Ance Brescia, Consulenti del lavoro Brescia e A.N.C.L. (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) Unione Provinciale di Brescia, prorogano l’accordo siglato nel 2021, volto a dare risposte efficaci alle esigenze delle imprese edili, nonché dei professionisti che le assistono, creando un canale di contatto dedicato per interloquire sui temi correlati alla gestione del rapporto di lavoro in edilizia.

“Siamo soddisfatti di poter continuare a lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi e garantire un servizio migliore per le imprese e i lavoratori. Dal nostro punto di vista questa partnership, nata dalla necessità di fornire istruzioni univoche riguardo all’introduzione della normativa sulla congruità partita nel novembre del 2021, durante la sua applicazione si è dimostrata strategica, supportando al meglio le imprese edili bresciane. Sappiamo quanto il settore sia complesso e per tale ragione, condividere le analisi e le valutazioni giuridiche garantisce la corretta applicazione delle regole di questo mondo per essere efficienti ed efficaci nel rispondere alle esigenze delle imprese”, dichiara il vicepresidente di Ance Brescia, Fabio Rizzinelli.

Anche il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia e provincia ha espresso il suo pieno sostegno al rinnovo dell’accordo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le due organizzazioni. “Attraverso il protocollo del 2021 abbiamo supportato ancora meglio i nostri iscritti e le aziende assistite ad affrontare le novità normative che hanno riguardato il settore edile. Per noi Consulenti del Lavoro era doveroso quindi continuare la collaborazione con Ance Brescia, soprattutto in questo momento nel quale il Governo annuncia importanti cambiamenti per il settore edile. Come categoria riteniamo fondamentale confrontarci con tutti gli attori del mercato del lavoro per fare in modo che le aziende e i loro lavoratori possano operare nel pieno rispetto delle norme. Credo che il protocollo con Ance Brescia vada proprio in questa direzione”.

Tra i principali punti del protocollo d’intesa figura la piena collaborazione nella realizzazione di iniziative volte al miglioramento delle competenze. Attraverso l’organizzazione di appuntamenti formativi e la condivisione di conoscenze e risorse, Ance Brescia e i Consulenti del Lavoro di Brescia e provincia si impegnano a fornire un supporto concreto agli iscritti all’Ordine, riconoscendo come prioritario l’utilizzo dello strumento informatico per i rapporti fra il singolo ed il professionista. Per tale ragione Ance Brescia mette a disposizione una casella di posta elettronica specificamente dedicata (sportello.consulenti@ancebrescia.it ) per qualsivoglia quesito o informazione.