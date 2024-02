Anas, inaugurata la casa cantoniera di Limone sul Garda

venerdì, 2 febbraio 2024

Limone del Garda (Brescia) – Anas società del Polo Infrastrutturale Gruppo FS Italiane e l’amministrazione comunale di Limone sul Garda hanno inaugurato oggi, venerdì 2 febbraio, la Casa Cantoniera in via IV Novembre lungo la strada statale 45bis “Gardesana Occidentale”. Presenti al taglio del nastro, il Sindaco di Limone Antonio Martinelli, gli Enti coinvolti e una rappresentanza di Anas.

Lo scorso 17 marzo Anas aveva sottoscritto la concessione dello stabile con l’obbligo di realizzare l’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza del Progetto dal titolo “Recupero, restauro e ridestinazione sociale del fabbricato” come riqualificazione ed accessibilità delle Case Cantoniere Anas che attraverso iniziative di riconversione, come questa, costituiscono un fattore di crescita per le attività culturali, l’economia e l’occupazione dei territori dove sono ubicate.

Le prime case cantoniere, o meglio i “Casolari d’abitazione dei Cantonieri Custodi della strada e di rifugio per i viaggiatori”, come riportato nell’ intestazione ai progetti presentati nel 1822 dall’Ing. Carbonazzi su disegno del Capitano Ingegnere Petrino, avevano sin dall’origine alcune caratteristiche architettoniche e funzionali che sono rimaste inalterate nello scorrere del tempo.

La casa cantoniera di Limone è stata oggetto di un importante intervento di restauro condotto con la stretta collaborazione ed osservanza delle prescrizioni della locale Soprintendenza per riportarla alle originarie condizioni dell’epoca di costruzione; una struttura semplice, costituita da un corpo centrale ed un piano rialzato e copertura a doppio spiovente, affiancato da due locali più bassi che fungevano da stalle. Era già presente la cosiddetta camera comune che manterrà la sua funzione di locale a disposizione dei viaggiatori per buona parte del Novecento: quella dell’assistenza e del soccorso ai viaggiatori fu un aspetto funzionale fondante della casa cantoniera dell’allora corpo dei cantonieri, che vivranno tale aspetto con estrema dedizione.

Il Comune di Limone sul Garda ha destinato l’immobile al centro operativo della “Croce Bianca” ed a numerosi servizi di interesse pubblico, riservando ad Anas una parte dei locali adibiti ad uffici e punto di ritrovo per il personale di esercizio.