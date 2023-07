Ampliati gli spazi del Centro per l’Impiego di Brescia

martedì, 25 luglio 2023

Brescia – Sono stati presentati gli spazi del nuovo Centro per l’Impiego (CPI) di Brescia, situato nella sede provinciale di Villa Barboglio.

“La rete provinciale dei Centri per l’Impiego – ha dichiarato il Consigliere delegato alle Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego, Roberto Bondio – che conta sul territorio 14 sedi tra CPI, Collocamento Mirato Disabili e sedi secondarie, è uno strumento fondamentale nell’ambito delle politiche attive al lavoro. I Centri per l’Impiego non si occupano solo di inserimento lavorativo, ma erogano anche servizi amministrativi legati all’acquisizione dello stato di disoccupazione e servizi di orientamento al lavoro. Con Villa Barboglio, la Provincia di Brescia si è impegnata quindi ad arricchire la rete, proseguendo sulla strada del potenziamento dei Centri, così come indicato da Regione Lombardia”.

Il piano di potenziamento dei Centri per l’impiego prevede per la Provincia di Brescia l’inserimento di 140 persone. Ad oggi sono stati contrattualizzati 99 nuovi dipendenti e altri 8 lo saranno entro il primo di settembre. Presso la sede di Villa Barboglio sono ad oggi presenti 12 dipendenti e, entro la fine anno, saranno traferiti anche gli uffici di Direzione e Coordinamento dei Centri per l’impiego e il Collocamento Mirato che attualmente contano 36 dipendenti, per un totale di 48 dipendenti.

“Sono contenta dell’apertura del Centro per l’impiego di Brescia a Villa Barboglio – ha dichiarato l’Assessore al Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi. – Questo centro diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la nostra comunità, offrendo un luogo adeguato e dedicato a fornire supporto e risorse a coloro che cercano opportunità lavorative nella nostra città e nella nostra provincia. Vogliamo che il Centro per l’impiego diventi un vero e proprio punto di riferimento sul territorio per i cittadini, sia per la ricerca del loro primo impiego, sia per un reinserimento lavorativo. Inoltre, ci impegneremo a favorire il collocamento mirato delle persone affette da disabilità, andando incontro alle esigenze delle aziende che sono alla continua ricerca di capitale umano. Metteremo a disposizione strumenti e risorse che renderanno il processo di ricerca del lavoro e del personale, sempre più efficace ed efficiente. I Centri per l’Impiego – ha continuato l’Assessore – svolgeranno un ruolo fondamentale nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro territorio. Saranno un punto di riferimento efficiente grazie al personale formato e qualificato, che sin dai percorsi di orientamento sarà in grado di fornire soluzioni di collocamento e ricollocamento a 360 gradi nel mondo del lavoro. Con l’apertura di questo nuovo Centro per l’Impiego – ha concluso l’Assessore – vogliamo offrire un servizio completo e di qualità a tutti i i cittadini che cercano opportunità lavorative e alle aziende che cercano personale qualificato. Il nostro obiettivo è diventare un partner affidabile per tutti i cittadini e le aziende del territorio, contribuendo così al progresso socioeconomico della nostra comunità”.

Per accogliere i nuovi uffici, nel corso del 2022 sono stati eseguiti lavori di rifunzionalizzazione dell’edificio e di sostituzione del nuovo gruppo frigorifero aria-acqua interno, per un costo complessivo di oltre 320mila euro, finanziati dalla Provincia di Brescia.

Le sedi sono aperte dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 15.45 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Agli uffici si accede tramite appuntamento che avviene con prenotazione on line attraverso il sito http://sintesi.provincia.brescia.it

DATI CENTRI PER L’IMPIEGO 2022

Nel corso del 2022 33.229 persone si sono prenotate per un servizio nei Centri per l’impiego e sono state acquisite 22.561 dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro.

I centri provinciali hanno gestito 3430 posti di lavoro richiesti dai datori di lavoro e preselezionato 27.142 candidati. Di questi, 6.665 sono risultati idonei. Sono stati inoltre attivati 571 tirocini.

La banca dati complessiva degli iscritti in stato di disoccupazione al 31/12/2022, registrati dall’Osservatorio bresciano, è pari a 145.362 persone a fronte dei 146.012 del 2021, 150.338 del 2020, 150.317 del 2019, 152.913 del 2018 e dei 154.969 del 2017.