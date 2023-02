Amici di Romano Rizzi: avvicendamento tra Bulferetti e Tomasi ai vertici dell’Associazione

sabato, 25 febbraio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Avvicendamento ai vertici dell’Associazione “Amici di Romano Rizzi” nata con lo scopo di sostenere l’emittente Tele Pontedilegno.

Ieri sera – a quattro anni esatti dall’elezione e in scadenza del mandato quadriennale del presidente Andrea Bulferetti e direttivo – si è svolta l’assemblea con all’ordine del giorno il bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023, l’elezione del presidente e del direttivo.

Il presidente Andrea Bulferetti ha sottolineato: “Consegniamo a chi ci succede nella guida dell’Associazione conti in regola – grazie, è il caso di ribadirlo, all’apporto finanziario dei Comuni e a piccoli contributi del Ministero – e un patrimonio rappresentato dalla concessione all’Associazione Amici di Romano Rizzi di Telepontedilegno come emittente comunitaria e dal canale 89, augurandoci che tale patrimonio possa essere conservato ed eventualmente incrementato”.

All’assemblea che si è svolta nella sala dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica ed è stata moderata dal giornalista Gabriele Tacchini, ha visto la presenza o con delega di 55 soci. Telepontedilegno ha conquistato spazi e visibilità in questi anni, ha ottenuto la frequenza ed oggi si vede in tutta la provincia di Brescia e in altre tre province lombarde e avviato negli ultimi nove mesi la collaborazione con il Consorzio Pontedilegno-Tonale.

I risultati sono illustrati dal presidente Bulferetti: “Sono stati quattro anni intensi, molto complicati perché sono coincisi con i mutamenti nel sistema radiotelevisivo, di cui Telepontedilegno – per fortuna – continua a fare parte. Avevamo una emittente comunitaria con una concessione limitata al nostro territorio, che viveva ancora nel ricordo dello spirito intraprendente e artigianale del suo fondatore, Romano Rizzi, e oggi abbiamo una emittente che deve fare i conti con nuove realtà ma che non può e non deve dimenticare quello spirito di cui si è appena detto. Fra l’una e l’altra realtà ci siamo dovuti confrontare con nuove regole, nuove concessioni. Abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi. E ci siamo riusciti, mettendoci tanta attenzione”. “Il riordino – ha proseguito Bulferetti – ha comportato una variazione sostanziale, in termini di copertura del segnale e anche di costi per irradiarlo. Oggi Telepontedilegno è visibile nelle province di Brescia, Sondrio, Cremona e Lodi ovvero quelle comprese nella rete di secondo livello alla quale abbiamo avuto accesso. Ma questo ha comportato una notevole lievitazione dei costi: siamo passati dai 14.400 euro l’anno quando eravamo appoggiati all’operatore di rete Teleboario per la provincia di Brescia a 54.900 euro con l’operatore di rete Studio 1 Network, che si era aggiudicato la concessione”.

“Ora Telepontedilegno – ha spiegato Bulferetti – si trova di fronte a nuove scelte sulle quali non era giusto che il consiglio direttivo in scadenza intervenisse, condividesse o meno le proposte che sono state ventilate ma non ancora formulate. Toccherà al consiglio direttivo che uscirà eletto stasera – ed eventualmente all’Assemblea dei Soci – decidere quale è la strada migliore per conservare Telepontedilegno nel solco della sua tradizione e nel rispetto dello spirito con il quale Romano Rizzi l’aveva fondata e gestita, respingendo tutte le offerte per farla diventare qualcosa di diverso”.

Nel quadriennio 2019-2023 il presidente Andrea Bulferetti aveva al suo fianco un consiglio direttivo composto da Armando Poli, Aurelia Sandrini, Angelo Maffioletti e Mario Rizzi.

Ieri sera l’assemblea ha rinnovato il presidente e direttivo dell’Associazione: l’unico candidato presidente Corrado Tomasi (nella foto) è stato eletto con 48 voti e 7 schede bianche; come consiglieri sono stati eletti: Patrizia Volpi con 37 voti; Angelo Maffioletti (35 voti), Stefano Maculotti (33) e Adele Caldinelli (28).