Ambulatori diffusi, servizio potenziato nell’Alto Sebino

mercoledì, 12 aprile 2023

Lovere – L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che è stato potenziato il servizio Ambulatori Diffusi, per permettere agli assistiti dei Medici di Medicina Generale cessati nell’area dell’Alto Sebino di prenotare un appuntamento per prestazioni di assistenza primaria (visite, prescrizioni specialistiche, ricette e rinnovo di farmaci, certificati di malattia) presso un Medico sul territorio.

In aggiunta alla disponibilità dei Medici di Assistenza Primaria titolari e provvisori dell’Ambito dell’Alto Sebino, è stato attivato un ambulatorio presso la Casa di Comunità di Lovere – Piazzale Bonomelli, 6.

Le agende disponibili per le visite sono visibili e prenotabili a sistema attraverso diversi canali: in aggiunta alle Farmacie del territorio aderenti e alle Case di Comunità, è attiva l’opzione di prenotazione attraverso l’APP dedicata (per collegarsi al servizio, il link è https://adhdoc.cute-srl.it/#/), opzione che rende ovunque accessibile il servizio, agevolando l’individuazione del medico disponibile e la successiva prenotazione dell’appuntamento, soprattutto per chi ha difficoltà negli spostamenti o nei territori ove le distanze dai luoghi di prenotazione sono poco agevoli.

Seguendo i passaggi progressivamente proposti, sarà possibile individuare il Medico di Assistenza Primaria disponibile e scegliere data e ora dell’appuntamento. In caso di impossibilità a finalizzare la prenotazione, è possibile rivolgersi alle farmacie o alle Case di Comunità aderenti.

Il servizio di prenotazione “Ambulatori Diffusi” è disponibile esclusivamente per i pazienti privi di Medico di Assistenza Primaria assegnato.