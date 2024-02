Ambasciatori del Trentino per i congressi, premiazioni a Itas Forum

martedì, 13 febbraio 2024

Trento – Ambasciatori del Trentino: appuntamento a ITAS Forum il 21 febbraio. L’organizzazione di eventi medici, scientifici e professionali riveste un ruolo cruciale nello sviluppo della scienza, della ricerca e dell’economia. Favorire lo scambio di idee e conoscenze è un impegno costante che, quando realizzato in un quadro adeguato, contribuisce al successo di conferenze, congressi, manifestazioni sportive e di ogni altro evento di rilievo.

In questo contesto, mercoledì 21 febbraio, nella cornice di ITAS Forum a Trento, si terrà la premiazione degli “Ambasciatori del Trentino per i Congressi“, personalità autorevoli provenienti dal settore accademico, medico, scientifico e istituzionale, che saranno celebrate per il loro contributo fondamentale nella realizzazione di importanti eventi congressuali sul territorio provinciale nel corso del 2023.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del percorso messo a punto da Riva del Garda Fierecongressi a partire dal 2016, mira a riconoscere coloro che promuovono il Trentino in Italia e nel mondo come sede di eventi, meeting e convention nazionali e internazionali, sostenendoli, anche fattivamente, in tutto l’iter di candidatura e organizzazione. La premiazione rappresenta quindi un momento significativo per supportare le personalità che si fanno portavoce del valore della destinazione, evidenziando il ruolo cruciale dello sviluppo del turismo congressuale nel potenziamento economico del territorio.

Durante il 2023, Riva del Garda Fierecongressi ha ospitato complessivamente 153 eventi, di cui 102 a Riva del Garda presso il Centro Congressi e Spiaggia Olivi, e 51 a Trento presso ITAS Forum, di cui ben 20 di carattere internazionale. Le tematiche affrontate sono state molteplici, spaziando dalla medicina alla scienza, dal mondo accademico alla cultura, dallo sport al settore corporate e associativo.