Altro primato per l’Alpe Cimbra, candidata a Comunità Europea dello Sport 2025

martedì, 23 maggio 2023

Folgaria – Il Sindaco del Comune di Folgaria, Michael Rech, accompagnato dal Sindaco del Comune della Vigolana, Paolo Zanlucchi, dal Presidente di Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti e dal Direttore Daniela Vecchiato hanno avuto l’onore e il privilegio di essere ricevuti nella Sala d’Onore del Coni di Roma per la Cerimonia di Premiazione e consegna delle Ciotole di benemerenza dello sport europeo.

Un nuovo primato in Trentino-Alto Adige: si tratta della prima volta che viene premiata una candidata a Comunità Europea dello Sport con il riconoscimento della Ciotola d’Oro in Trentino.

“È’ stato molto importante presentare questa candidatura come Comune di Folgaria insieme ai Comuni di Lavarone e della Vigolana a sugello di un percorso di riconoscimento del valore dello sport per la nostra comunità”, afferma Michael Rech Sindaco di Folgaria, “ma soprattutto per continuare a credere e investire nello sport: con questo riconoscimento saremo una grande comunità dello sport, con la natura, la storia e le tradizioni che ci contraddistinguono in maniera identitaria. Lo sport è nei nostri territori strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto” afferma ancora il Sindaco di Folgaria a nome di tutti i sindaci dell’Alpe Cimbra.

“Il comune di Lavarone vede nello sport un pilastro della nostra comunità per tutte le fasce di età” sottolinea il Sindaco di Lavarone Isacco Corradi, ”grazie allo sport abbiamo comunità più sane e forti, ci aiuta a far crescere nuove generazioni con la capacità di lavorare assieme e di raggiungere obiettivi personali e di gruppo. Oltre a questo, per noi lo sport è anche economia territoriale e turistica, ospitiamo molti camp estivi ed invernali. Questa candidatura è un riconoscimento, non un traguardo ma un punto di partenza per crescere e aumentare la consapevolezza dei nostri territori sull’importanza della comunità sportiva degli altipiani“.

Anche il Sindaco dell’Altopiano delle Vigolana, Paolo Zanlucchi, sottolinea l’importanza della candidatura: “Il Comune Altopiano della Vigolana ha aderito convintamente a questa candidatura insieme ai Comuni dell’Alpe Cimbra. Da qualche anno, in sinergia con l’APT Alpe Cimbra e gli operatori turistici e a varie associazioni della nostra zona si sta lavorando per presentare un’offerta turistica anche attraverso lo sport, in particolare grazie alle attività outdoor che il nostro territorio certamente permette di valorizzare. Una fruizione sportiva a portata di tutti, attraverso circuiti e percorsi attrezzati per escursioni a piedi, in mountain bike, handbike e a cavallo che collegano i principali ambiti paesaggistici, storici e ambientali dell’Altopiano della Vigolana, godendo di un paesaggio racchiuso su due lati dai monti della Vigolana e della Marzola, attraversati da un’ampia e dolce vallata con uno scenario tipicamente rurale, dominato in basso dalle coltivazioni fruttifere e dai prati e lungo i pendii da maestosi boschi di conifere, faggi e castagni. Un modo nuovo di avvicinarsi alle pratiche sportive, rispettoso dei luoghi e dell’ambiente, in un’ottica di interscambio fra sport, turismo e cultura”.

“L’Apt Alpe Cimbra ha sposato in pieno la candidatura e insieme ai suoi operatori hanno sempre creduto e investito negli eventi sportivi e anche nei prossimi anni continueremo a farlo con grande professionalità e passione”, afferma Gianluca Gatti Presidente di Apt Alpe Cimbra.

“Aver creduto nello sport oggi ci porta ad avere sodalizi importanti con tante Federazioni (la federazione americana di sci U.S. Ski Team, la federazione italiana ginnastica ritmica, la federazione italiana sport orientamento, la Federazione Italiana Scherma) – afferma Daniela Vecchiato Direttore Apt Alpe Cimbra -. In particolare, aggiunge, “abbiamo creduto insieme a Trentino Marketing tantissimo nella partnership con la Fiso, non solo per i grandi eventi sportivi di questa splendida disciplina, ma anche per dar vita ad una nuova modalità di fruizione turistica del nostro territorio rispettosa dell’ambiente e della natura. Inoltre, va sottolineato come nella nostra attenzione al connubio sport e turismo si sia data grande importanza e attenzione al tema dell’inclusività, insieme ai nostri Comuni e a Scie di Passione, e che questo oggi ci renda uno dei territori alpini italiani in cui la proposta di attività sportive è tra le più accessibili”.