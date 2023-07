Altopiano Vigolana: inaugurazione de “Il Giardino delle radici”

venerdì, 7 luglio 2023

Altopiano Vigolana – Domani – sabato 8 luglio, alle 10 – sarà inaugurato “Il Giardino delle radici”. L’Altopiano della Vigolana è profondamente legato con il Brasile. Nel paese di Vigolo Vattaro nel 1865 nacque Amabile Visintainer, emigrata a 10 anni nel sud del Brasile con la sua famiglia e con altri 18 gruppi di Vigolo Vattaro. Negli anni e crescendo, Amabile Visintainer divenne Suor Paolina, proclamata santa protettrice e patrona degli emigrati trentini, nel 2002, la prima in Trentino e in Brasile, da Giovanni Paolo II. La storia di Suor Paolina si intreccia con quella di oltre 34 mila tirolesi trentini dell’epoca emigrati nel sud dell’America. Oggi in Sud America ci sono oltre 2 milioni di discendenti tirolesi trentini. In Trentino ogni anno soggiornano o transitano almeno 5 mila brasiliani. I luoghi natali di Santa Paolina, sull’Altopiano della Vigolana, sono meta di pellegrinaggi e le Piccole Suore presenti registrano centinaia di visite l’anno di brasiliani.

L’Altopiano della Vigolana e l’Apt Alpe Cimbra nel promuovere e sostenere il Turismo delle Radici, inaugurano sabato 8 luglio “Il giardino delle Radici ” dedicato a Suor Paolina, santa protettrice e patrona degli emigrati trentini.

Il bosco giardino sorge su un’area devastata nel 2018 dalla tempesta Vaia e i suoi alberi sono dedicati nominativamente alle famiglie partite per il Brasile dalla Vigolana a fine Ottocento.

Per far crescere il bosco, grazie alla collaborazione dei custodi forestali, chi vorrà potrà piantare una nuova piantina dedicata al proprio bimbo o bimba. I genitori potranno scrivere il nome del proprio o della propria bambina su una targhetta.

Saranno presenti: Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico Provincia di Trento; Paolo Zanlucchi, sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana; Mauro Stenico, sindaco di Fornace; Piergiorgio Pisetta, vicesindaco di Albiano; Michela Pacchielat, assessora comunale alla Cultura Altopiano della Vigolana e Daniela Vecchiato, direttrice Apt Alpe Cimbra. Alla manifestazione parteciperà anche un gruppo di brasiliani con origini trentine.