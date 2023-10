Alto Sebino: maxi esercitazione di soccorso sul lago d’Iseo

domenica, 22 ottobre 2023

Riva di Solto (Bergamo) – Maxi esercitazione di soccorso sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo. Nella giornata di ieri è stato simulato un incendio su un traghetto della Navigazione da Costa Volpino a Riva di Solto, con una quindicina di passeggeri che si sono tuffati in acqua e sono stati salvati anche grazie all’intervento dei cani. Inoltre è stato recuperato un cadavere, utilizzando un manichino.

L’esercitazione “Alto Sebino 2023“, con 200 soccorritori, è stato un test fondamentale per il coordinamento e la cooperazione di tutto il sistema di protezione civile provinciale: la base operativa è stata allestita presso il Comune di Riva di Solto (Bergamo), con la finalità di testare e consolidare le procedure di intervento operativo, di tutti gli enti coinvolti e verificare l’adeguatezza delle risorse e delle conoscenze del territorio.

Promossa dal Servizio protezione civile della Provincia di Bergamo, sotto il coordinamento istituzionale della Prefettura di Bergamo e tecnico-operativo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre che con la collaborazione del Comune di Riva di Solto, l’ese3rcitazione è stata articolata in diversi scenari, sia in ambiente acquatico che terrestre, mettendo in campo tutte le forze operative e gestionali disponibili del sistema di protezione civile provinciale.

Sono stati coinvolti nell’esercitazione questura di Bergamo, comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, autorità di Bacino Lago d’Iseo, Endine e Moro, Areu Bergamo, Soccorso Alpino VI Zona Orobica, Società Navigazione Lago d’Iseo, Guardia costiera ausiliaria, Comuni di Riva di Solto, Tavernola Bergamasca e Fonteno, Associazione Sommozzatori Volontari di Treviglio e dalla colonna mobile provinciale ricerca persone coordinata da Associazione volontari di Protezione Civile Orobie Soccorso e composta dalle seguenti Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile: Ana Bergamo, nucleo cinofilo Argo Fiorano, Pc Clusone ODV, Gruppo alfa unità cinofile da soccorso, Squadra italiana cani salvataggio-S.I.C.S, Associazione protezione civile sommozzatori FIPS Bergamo, Associazione nazionale Carabinieri nucleo volontariato e protezione civile sezione caduti di Nassiriya, Gruppo comunale di Riva di Solto, Gruppo comunale di Fonteno, Gruppo comunale di Solto Collina, Gruppo comunale di Castro.

All’eserciazione hanno partecipato un elicottero della Sezione Aerea di Varese della Guardia di Finanza e una pattuglia di militari specializzati TSA (Tecnico di Soccorso Alpino), in forza alla Stazione SAGF di Edolo (Brescia).